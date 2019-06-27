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16:51

BMW: дизели просуществуют еще 20 лет

В компании полагают, что двигатели внутреннего сгорания в ближайшее время не исчезнут

Компания BMW раскрыла планы относительно дальнейшей электрификации своих автомобилей: к 2025 году баварцы рассчитывают довести долю «зеленых» моделей до 20 процентов от общего объема продаж. Однако в компании признают, что из-за России и других стран с плохо развитой инфраструктурой жизненный цикл ДВС не завершится в течение следующих десятилетий.
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В разговоре с Automotive News член совета директоров BMW Group Клаус Фрёлих заявил, что автомобили с бензиновыми двигателями просуществуют еще 30 лет, а с дизельными – 20 лет.

Популяризацию электромобилей тормозят страны с неразвитой сетью зарядных станций, в числе которых – Россия, малозаселенные районы Китая и Ближний Восток. Европа, по словам Фрёлиха, отдает предпочтение подключаемым гибридам. В США в свою очередь покупают электромобили, особенно на прибрежных территориях, а жителей центральной части страны больше привлекают мощные гибриды М-серии. Несмотря на это, подчеркнул топ-менеджер, тренд на массовую электрификацию транспорта преувеличен. По многом это объясняется дороговизной таких автомобилей.

В ближайших планах компании – отказ от трехцилиндрового дизельного мотора объемом 1,5 литра из-за ужесточившихся экологических стандартов в Европе. Кроме того, из списка доступных агрегатов исчезнет 400-сильный шестицилиндровый дизель с четырьмя турбинами, который пока предлагается для M550d, 750d, X5 M50d и X7 M50d. Его заменит аналогичный агрегат, но с тремя турбинами.

BMW V12 6.6

Также сочтены дни бензинового V12 объемом 6,6 литра из-за его экономической невыгодности. Фрёлих пояснил, что BMW ежегодно тратит на доводку каждого такого агрегата «несколько тысяч евро» и при этом продает по всему миру всего 5000 таких машин, включая Rolls-Royce.

Неясной остается и судьба бензинового мотора V8. Топ-менеджер заявил, что в настоящее время компания «работает над экономическим обоснованием его дальнейшего существования». Скорее всего, V8 продлят жизнь за счет гибридной установки, в состав которой он войдет.

Источник: Automotive News
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