BMW: дизели просуществуют еще 20 лет

В разговоре с Automotive News член совета директоров BMW Group Клаус Фрёлих заявил, что автомобили с бензиновыми двигателями просуществуют еще 30 лет, а с дизельными – 20 лет.

Популяризацию электромобилей тормозят страны с неразвитой сетью зарядных станций, в числе которых – Россия, малозаселенные районы Китая и Ближний Восток. Европа, по словам Фрёлиха, отдает предпочтение подключаемым гибридам. В США в свою очередь покупают электромобили, особенно на прибрежных территориях, а жителей центральной части страны больше привлекают мощные гибриды М-серии. Несмотря на это, подчеркнул топ-менеджер, тренд на массовую электрификацию транспорта преувеличен. По многом это объясняется дороговизной таких автомобилей.