BMW заставили приостановить производство спортивных «пятерок»

Компания BMW временно остановит производство спортивной модификации «пятерки» — M550i — для европейского рынка. Решение связано с изменением процедур измерений выбросов вредных веществ и расхода топлива — в частности, внедрением цикла WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, Всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей). Об этом сообщает BMWBlog.

Во время испытаний выяснилось, что 4,4-литровая «битурбовосьмерка» M550i не соответствует жестким требованиям WLTP, поэтому компании до 1 июня 2018 года необходимо оборудовать двигатель фильтром твердых частиц Otto. Так как в срок BMW уложиться не может, то принято решение на несколько месяцев приостановить производство.

Сложность заключается в том, что для установки фильтра нужно полностью пересмотреть компоновку двигателя и расположение навесного оборудования — для него нет места.

Цикл WLTP придет на смену уже устаревшему NEDC (New European Driving Cycle), городская часть испытаний которого утверждена еще в 1970 году. Во время тестирования автомобиль должен проехать около четырех километров со средней скоростью 18,35 километра в час и выполнить разгон с места до 50 километров в час за 26 секунд. Также имитируется движение за городом скоростью 120 километров в час, а машина тестируется в течение 1220 секунд на беговых барабанах.

WLTP будет учитывать современные реалии и станет агрессивнее: вырастет дистанция, вдвое увеличится количество разгонов и сократится время остановок. С сентября 2018 года все машины будут сертифицированы по WLTP, а полный переход на новую систему произойдет в 2019-м.

Первым производителем, решившим измерять расход не только по цику NEDC, стала группа PSA Peugeot Citroen. Она раскрыла реальный расход своих моделей. Данные были получены не в результате проведения особых циклов, а от портативных систем измерения вредных выбросов. Каждый автомобиль проезжал 25 километров в городе, 39 километров по проселочным дорогам и 31 километр по шоссе. По итогам высчитывается средний показатель за весь маршрут.