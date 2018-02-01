Модель M550i не соответствует требованиям нового цикла измерений выбросов

Пульс

BMW заставили приостановить производство спортивных «пятерок»

D0099371236cfec9fc3487003baa9b2cd0c8b47d
1 февраля 2018

Компания BMW временно остановит производство спортивной модификации «пятерки» — M550i — для европейского рынка. Решение связано с изменением процедур измерений выбросов вредных веществ и расхода топлива — в частности, внедрением цикла WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, Всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей). Об этом сообщает BMWBlog.

[Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной](https://motor.ru/testdrives/bmwm550xdrive.htm)

Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной

Во время испытаний выяснилось, что 4,4-литровая «битурбовосьмерка» M550i не соответствует жестким требованиям WLTP, поэтому компании до 1 июня 2018 года необходимо оборудовать двигатель фильтром твердых частиц Otto. Так как в срок BMW уложиться не может, то принято решение на несколько месяцев приостановить производство.

Сложность заключается в том, что для установки фильтра нужно полностью пересмотреть компоновку двигателя и расположение навесного оборудования — для него нет места.

Сколько бензина сжигают гиперкары? Какой аппетит у самых быстрых автомобилей на планете

Цикл WLTP придет на смену уже устаревшему NEDC (New European Driving Cycle), городская часть испытаний которого утверждена еще в 1970 году. Во время тестирования автомобиль должен проехать около четырех километров со средней скоростью 18,35 километра в час и выполнить разгон с места до 50 километров в час за 26 секунд. Также имитируется движение за городом скоростью 120 километров в час, а машина тестируется в течение 1220 секунд на беговых барабанах.

[Самые экономичные кроссоверы (тут есть даже Porsche): вседорожники, которым нужно меньше топлива, чем малолитражкам](https://motor.ru/selector/7suvs.htm)

Самые экономичные кроссоверы (тут есть даже Porsche): вседорожники, которым нужно меньше топлива, чем малолитражкам

WLTP будет учитывать современные реалии и станет агрессивнее: вырастет дистанция, вдвое увеличится количество разгонов и сократится время остановок. С сентября 2018 года все машины будут сертифицированы по WLTP, а полный переход на новую систему произойдет в 2019-м.

Первым производителем, решившим измерять расход не только по цику NEDC, стала группа PSA Peugeot Citroen. Она раскрыла реальный расход своих моделей. Данные были получены не в результате проведения особых циклов, а от портативных систем измерения вредных выбросов. Каждый автомобиль проезжал 25 километров в городе, 39 километров по проселочным дорогам и 31 километр по шоссе. По итогам высчитывается средний показатель за весь маршрут.

В нашем Телеграм-канале еще интереснее!

«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее

Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe

Теги:
BMW5-Series
Новости по теме
25 января 2018
Корму серийной «восьмерки» BMW раскрыли на тизере
24 января 2018
BMW M5 сделают мощнее
17 января 2018
Компания BMW решила брать за Apple CarPlay ежегодную плату