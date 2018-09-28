BMW сделала дальнобойный электрокар i3

Помимо нового блока батарей, BMW i3 получил спортпакет, в состав которого войдет заниженная на 10 миллиметров подвеска с особыми пружинами и амортизаторами, 20-дюймовые колесные диски и расширенные накладки колесных арок. Также электрокары положены новые варианты окраски кузова, адаптивная матричная оптика и мультимедийный комплекс iDrive с измененной графикой.

В России BMW i3 с 33-киловаттной батарей доступен по цене от 4 360 000 рублей.