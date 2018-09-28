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13:24

BMW сделала дальнобойный электрокар i3

Модель получила более емкую батарею

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Компания BMW улучшила электрический ситикар i3, оснастив его батареей нового поколения емкостью 42,2 киловатт-часа. Это позволило увеличить средний запас хода модели на 30 процентов — до 260 километров.

Производством нового типа батарей занимается завод BMW в Дингольфинге. Они состоят из восьми модулей, в каждом из которых содержится по 12 аккумуляторных ячеек. Несмотря на увеличившуюся емкость, размер блока аккумуляторов остался прежним. По сравнению с электрокаром первого поколения емкость выросла на 19,6 киловатт-часа.

BMW i3 оснащается 170-сильным электромотором, разгоняющим ситикар до сотни за 7,3 секунды. 184-сильный i3s способен проделать то же самое упражнение за 6,9 секунды. Максимальный запас хода базовой модели по циклу WLTP составляет 285-310 километров, «спортивной» — 270-285 километров.

От бытовой розетки BMW i3 с новым блоком аккумуляторов можно зарядить до 80 процентов за 15 часов. При использовании настенного зарядного устройства время подпитки аккумуляторов сократится до 3,2 часа, от 50-киловаттных терминалов — до 42 минут.

Помимо нового блока батарей, BMW i3 получил спортпакет, в состав которого войдет заниженная на 10 миллиметров подвеска с особыми пружинами и амортизаторами, 20-дюймовые колесные диски и расширенные накладки колесных арок. Также электрокары положены новые варианты окраски кузова, адаптивная матричная оптика и мультимедийный комплекс iDrive с измененной графикой.

В России BMW i3 с 33-киловаттной батарей доступен по цене от 4 360 000 рублей.

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