Бельгийская команда Hamofa Motor Sport построила гоночный вариант гибридного спорткара

Пульс

Видео: вот так выглядит BMW i8 с гоночным двигателем V8

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9 июля 2018

Бельгийская команда Hamofa Motor Sport построила гоночный вариант «зеленого» спорткара BMW i8. Машина лишилась двухмоторной гибридной силовой установки – вместо нее позади водителя установлен двигатель V8 от BMW Z4, выступающей в категориях GTE и GT3.

Что бывает, когда место V8 занимает электромотор и наоборот

Новинка получила название BMW i8 GTR. В основе шасси среднемоторного гоночного спорткара лежит трубчатая рама, разработанная французской фирмой Solution F. Отдача 4,0-литровой атмосферной «восьмерки» BMW S65 составляет 547 лошадиных сил. Масса автомобиля — 1100 килограммов.

Видео с YouTube-канала Belgian-Motorsport.

Обычный BMW i8 оснащается гибридной установкой в состав который входит трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, электромотор и блоки литий-ионных аккумуляторов. Суммарная отдача — 374 лошадиные силы. С места до «сотни» i8 способен разгоняться за 4,4 секунды. Максимальная скорость спорткара составляет 250 километров в час.

На трех «горшках»

Настоящие спорткары с трехцилиндровыми двигателями

Фото: Hamofa Motor Sport
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