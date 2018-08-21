Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
21 августа 12:40

BMW M2 Competition установил рекорд по нарезке бамбука

С помощью лезвия купе за одну минуту срезало 117 бамбуковых коврика

Поделиться

Спорткупе BMW M2 Competition установило новый рекорд. С помощью закрепленного на заднем бампере лезвия двухдверка смогла срезать за минуту 117 свернутых в трубку бамбуковых коврика, установленных в форме полукруга. Предыдущий рекорд составлял 87 ковриков. Таким образом производитель вновь попытался продемонстрировать маневренность и управляемость автомобиля.

Для установления рекорда использовался полностью серийный автомобиль, оснащенный трехлитровой твин-турбо «шестеркой» S55 от M3/M4. Агрегат выдает 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента и может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или опциональным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С нуля до «сотни» двухдверка способна разгоняться за 4,2 секунды (4,4 секунды с механической коробкой).

Видео: BMW M

Ранее BMW M2 Competition установило новый рекорд Гиннесса по количеству лопнутых лазером воздушных шариков. За одну минуту машина уничтожила 79 шаров, улучшив предыдущее достижение Ашрита Фурмана, который в 2016 году лопнул 63 шара.

Для рекордного заезда спорткупе M2 Competition оснастили мощной лазерной указкой Spyder III Krypton. По словам производителя, с ее помощью за одну минуту можно уничтожить до 100 шариков, если установить их один за другим.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...