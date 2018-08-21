BMW M2 Competition установил рекорд по нарезке бамбука

Для установления рекорда использовался полностью серийный автомобиль, оснащенный трехлитровой твин-турбо «шестеркой» S55 от M3/M4. Агрегат выдает 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента и может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или опциональным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С нуля до «сотни» двухдверка способна разгоняться за 4,2 секунды (4,4 секунды с механической коробкой).