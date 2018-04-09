Появились первые фотографии хардкорной BMW M2

В Сети появились фотографии спорткупе BMW M2 в хардкорной версии Competition. От обычной «Эмки» новинка отличается передним бампером измененной формы, другими боковым зеркалами, решеткой радиатора, а также новыми 19-дюймовым колесные дискам. Снимки машины опубликованы BMW Blog Slovenia.

По предварительной информации, BMW M2 Competition получит более мощный двигатель: отдача трехлитровой «битурбошестерки» увеличится с 370 (465 Нм) до 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

С нуля до «сотни» M2 Competition сможет разгоняться за 4,2 секунды — на 0,1 секунды быстрее обычной версии.

В салоне спорткупе появится новые кресла, как у M4, красная кнопка запуска двигателя и кнопки смены режимов работы управляющей электроники на руле.

Публичный дебют новинки, вероятно, состоится на Пекинском автосалоне 25 апреля текущего года.

На российском рынке BMW M2 доступен с механической или роботизированной трансмиссией. Минимальная цена модели — 3 590 000 рублей.

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