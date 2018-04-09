Публичный дебют новинки состоится в конце текущего месяца

Пульс

Появились первые фотографии хардкорной BMW M2

Ea36794903766dd555cf0083c8260e42ba3b7e3d
9 апреля 2018

В Сети появились фотографии спорткупе BMW M2 в хардкорной версии Competition. От обычной «Эмки» новинка отличается передним бампером измененной формы, другими боковым зеркалами, решеткой радиатора, а также новыми 19-дюймовым колесные дискам. Снимки машины опубликованы BMW Blog Slovenia.

По предварительной информации, BMW M2 Competition получит более мощный двигатель: отдача трехлитровой «битурбошестерки» увеличится с 370 (465 Нм) до 410 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

С нуля до «сотни» M2 Competition сможет разгоняться за 4,2 секунды — на 0,1 секунды быстрее обычной версии.

В салоне спорткупе появится новые кресла, как у M4, красная кнопка запуска двигателя и кнопки смены режимов работы управляющей электроники на руле.

Публичный дебют новинки, вероятно, состоится на Пекинском автосалоне 25 апреля текущего года.

На российском рынке BMW M2 доступен с механической или роботизированной трансмиссией. Минимальная цена модели — 3 590 000 рублей.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Экстремальные версии «массовых» суперкаров

Самые крутые модификации обычных спортивных автомобилей

Теги:
BMW2-SeriesM2
Новости по теме
12 февраля 2018
Стало известно название хардкорной версии купе BMW M2
27 июля 2017
Двухдверные «двойки» BMW останутся заднеприводными
2 июня 2017
Названы рублевые цены на обновленные «копейку» и «двойку» BMW