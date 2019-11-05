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12:31

«Карбоновое» купе BMW M2 CS приспособили к гонкам

Новинка придёт на смену M240i Racing

Компания BMW опубликовала тизер модели M2 CS Racing. Гоночное купе с деталями из композита придет на смену M240i Racing и будет использоваться для клубных гонок и профессиональных марафонов вроде «24 часа Нюрбургринга».

Никаких подробностей о новинке пока нет. На снимке можно увидеть, что M2 CS Racing отличается от M240i Racing дизайном переднего бампера и решетки радиатора. Под капотом купе, вероятно, установят «турбошестерку» 3.0, которая на гражданской машине будет выдавать 450 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Для сравнения, отдача двигателя на M240i Racing — 340 сил.

Гоночная версия BMW M2 CS, несомненно, будет легче гражданской. Этого достигнут за счет отказа от отделки интерьера, части оборудования, установки карбоновых кресел и углепластиковых кузовных панелей и элементов обвеса. Конечно, купе также получит модифицированный выхлоп и каркас безопасности.

Дорожное купе BMW M2 CS, судя по шпионским снимкам, отличится углерод-керамическими тормозами с золотистыми суппортами, оригинальным диффузором и спойлерами. Культовая серия «эмок» расположится на вершине модельного ряда 2 Series, причем M2 CS станет самой быстрой «двойкой» с допуском на дороги общего пользования.