«Карбоновое» купе BMW M2 CS приспособили к гонкам

Никаких подробностей о новинке пока нет. На снимке можно увидеть, что M2 CS Racing отличается от M240i Racing дизайном переднего бампера и решетки радиатора. Под капотом купе, вероятно, установят «турбошестерку» 3.0, которая на гражданской машине будет выдавать 450 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Для сравнения, отдача двигателя на M240i Racing — 340 сил.

Гоночная версия BMW M2 CS, несомненно, будет легче гражданской. Этого достигнут за счет отказа от отделки интерьера, части оборудования, установки карбоновых кресел и углепластиковых кузовных панелей и элементов обвеса. Конечно, купе также получит модифицированный выхлоп и каркас безопасности.