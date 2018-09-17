Четыре поколения BMW M3 сравнили в дрэг-гонке

Самый пожилой участник соревнования — M3 E30 Roberto Ravaglia — оснащен 2,3-литровой «четверкой», мощность которой составляет 215 лошадиных сил. С места до ста километров в час купе способно разгоняться за 6,7 секунды. M3 E46 CSL с 360-сильной рядной шестеркой объемом 3,2 литра проделывает то же самое за 4,9 секунды.