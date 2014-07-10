Самые интересные спецверсии BMW M3

С момента дебюта новых BMW M3 и M4 прошло всего полгода. Ни купе, ни седан еще не успели обзавестись специальными версиями, но, глядя на историю "заряженных" моделей баварской марки, можно быть уверенным, что особые модификации у них обязательно появятся. Предвосхищая выход еще более мощных и быстрых "эмок" "Мотор" вспоминает самые интересные спецверсии этого семейства, которое когда-то носило один-единственный индекс M3.

BMW M3 Sport Evolution (E30)

Вероятно, вы слышали о том, что в 1980-х и начале 1990-х для участия в соревнованиях с какой-нибудь новой безумной гоночной машиной, в некоторых дисциплинах автоспорта требовался выпуск небольшой омологационной партии схожих серийных машин. Купе BMW M3 Sport Evolution как раз из этой оперы. Спецверсию подготовили для омологации аналогичной туринговой машины Группы А.