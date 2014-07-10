Самые интересные спецверсии BMW M3

Зал славыСамые интересные спецверсии BMW M3
С момента дебюта новых BMW M3 и M4 прошло всего полгода. Ни купе, ни седан еще не успели обзавестись специальными версиями, но, глядя на историю «заряженных» моделей баварской марки, можно быть уверенным, что особые модификации у них обязательно появятся. Предвосхищая выход еще более мощных и быстрых «эмок» «Мотор» вспоминает самые интересные спецверсии этого семейства, которое когда-то носило один-единственный индекс M3.
С момента дебюта новых BMW M3 и M4 прошло всего полгода. Ни купе, ни седан еще не успели обзавестись специальными версиями, но, глядя на историю "заряженных" моделей баварской марки, можно быть уверенным, что особые модификации у них обязательно появятся. Предвосхищая выход еще более мощных и быстрых "эмок" "Мотор" вспоминает самые интересные спецверсии этого семейства, которое когда-то носило один-единственный индекс M3.
BMW M3 Sport Evolution (E30)
Вероятно, вы слышали о том, что в 1980-х и начале 1990-х для участия в соревнованиях с какой-нибудь новой безумной гоночной машиной, в некоторых дисциплинах автоспорта требовался выпуск небольшой омологационной партии схожих серийных машин. Купе BMW M3 Sport Evolution как раз из этой оперы. Спецверсию подготовили для омологации аналогичной туринговой машины Группы А.
«Скорость на прямых – не козырь M3 Sport Evolution. Все дело в управлении. Руль по информативности кажется таким же, как на гоночных машинах. «Баранка» вибрирует, качается и извивается в руках в хорошем смысле этих слов, точно рассказывает о том, что происходит под колесами», -- писало про автомобиль британское издание PistonHeads.
Дорожную версию выпустили всего-навсего в 600 экземплярах, которые могли быть выкрашены лишь в два цвета: черный или красный. Инженеры баварской марки существенно потрудились над снижением массы машины. В частности, было решено отказаться от кондиционера и радио (хотя они были в списке опционального оборудования), от ручек на потолке, а также установить легкие «ковши» и боковые зеркала заднего вида.
В экстерьере самыми запоминающимися деталями являются, пожалуй, отверстия в переднем бампере на месте «противотуманок», которые нужны для охлаждения тормозных механизмов, а также регулируемые сплиттер и заднее антикрыло. Последние имели три фиксированных положения: стандартный, Monza и Nurburgring. Как нетрудно догадаться, в предпоследнем режиме прижимная сила была минимальной, а в последнем – максимальной.
Не обошли вниманием баварцы и мотор M3 Sport Evolution (иногда спецверсию называют EVO III). Двигатель стандартного купе с индексом E30 расточили с 2,3 до 2,5 литра, поколдовали над системами охлаждения и клапанами, получив в результате 238-сильный агрегат, что на 18 сил больше в сравнении с мотором M3 EVO II. Для 1989-го года весьма неплохо, ведь мотор Ferrari Mondial тогда развивал 270 лошадиных сил.
BMW M3R (E36)
BMW M3R можно назвать одной из самых редких специальных версий «эмки» не только для кузова E36, но и за всю историю модели. Машины в количестве 15 единиц были заказаны австралийским офисом BMW в середине 1990-х. Мотор на особой серии разрабатывался баварскими инженерами совместно с коллегами из Schnitzer Motorsport. В результате отдача трехлитровой шестерки выросла с и без того внушительных 286 лошадиных сил до 324.
Дальнейшую доводку модели осуществила команда бывшего пилота Формулы-1 Фрэнка Гарднера. В результате все 15 машин получили сцепление и тормоза компании AP Racing, более жесткие пружины и амортизаторы, а также карданный вал от флагманского купе 8 серии. Помимо этого, автомобили лишились противотуманных фар, аудиосистемы, кондиционера, ограничителя скорости и центрального замка. Догадываетесь почему?
Из 15 машин три были подготовлены исключительно для гонок, а 12 поступили в ограниченную продажу. Причем лимит был связан не только с количеством машин, но и с водительскими навыками покупателей: автомобили продавались только обладателям лицензий Конфедерации автомобильного спорта Австралии (CAMS). Более того, помимо особого разрешения, потенциальный клиент должен был обладать впечатляющей суммой на банковском счете: стоимость каждого экземпляра составляла почти 190 тысяч австралийских долларов. По сегодняшнему курсу это соответствует примерно 180 тысячам долларов США.
BMW M3 GT (E36)
Как и купе M3 Sport Evolution, модификация GT в кузове E36 была создана баварцами в корыстных целях: для омологации доработок гоночной версии модели, которая выступала в сериях FIA GT и американской IMSA GT. Выпуск GT-версии «эмки» шел с февраля по июнь 1995 года. Всего было собрано 350 экземпляров (все с левым расположением руля), а также шесть предсерийных единиц.
Нельзя сказать, что для GT-версии «эмку» сильно переделали, но, например, здесь появились новые электронные «мозги» для мотора S50B30, а также иные распредвалы. За счет этого отдача трехлитрового двигателя увеличилась до 295 лошадиных сил и 322 Нм крутящего момента. Для сравнения, обычная M3 E36 располагала 282 силами и 320 Нм.
Подвеска у M3 GT практически идентична стандартной версии модели. Небольшим изменениям подверглись лишь пружины и амортизаторы. Ко всему прочему, спецверсия удостоилась регулируемых сплиттера и заднего антикрыла, а также алюминиевых дверей и карбоновых элементов в отделке салона.
Все 350 экземпляров M3 GT были выкрашены в зеленый цвет. В зависимости от страны распространения в перечень оборудования, доступного для специальной версии, входили, например, бортовой компьютер, климат-контроль, парктроник, электропривод и подогрев передних сидений, а также телефон марки Siemens.
BMW M3 Lightweight (E36)
Трековое купе BMW M3 Lightweight или E36 M3 CSL было создано для рынка США и местных любителей выехать на автодромы. Всего было выпущено 126 единиц, из которых 11 являлись предсерийными прототипами. Все машины были выкрашены в белый цвет, а на капоте и левом переднем крыле красовались наклейки в виде развевающегося клетчатого флага в цветах BMW Motorsport.
Как нетрудно догадаться, из обеих версий названия (аббревиатура CSL расшифровывается как Coupe Sport Light), отличительной особенностью модели является уменьшенный по сравнению с базовой «эмкой» вес. Разница составила чуть более ста килограммов. Добиться этого удалось за счет отказа, например, от шумоизоляции, аудиосистемы и кондиционера, а также появления карбоновых элементов отделки интерьера.
Дополнительно немцы поколдовали над дифференциалом и подвеской, а также сняли ограничитель скорости. При этом двигатель оставался стандартным – рядная «шестерка» мощностью 243 лошадиные силы (американская версия двигателя S50B30), но и тут не обошлось без особо подхода: все моторы для Lightweight проходили отдельные испытания и на товарные машины ставились только те агрегаты, которые, по мнению баварских инженеров, наиболее оптимально работают в условиях высоких нагрузок.
BMW M3 CSL (E46)
Купе BMW M3 CSL в кузове E46 если не самая известная специальная версия «эмки», то точно входит в «Топ-3» по узнаваемости. Тираж особой серии составил всего 1383 экземпляра, из которых 841 пришлись на леворульный вариант, а 542 – на праворульный. Самое существенное отличие CSL от стандартной версии двухдверки заключается в массе: спецсерия на 110 килограммов легче 1495-килограммовой M3 E46.
В июне 2013 года в центре BMW Welt в Мюнхене состоялось празднование десятилетия M3 CSL. На мероприятии собрались около 50 владельцев купе особой серии со всей Европы.
Для снижения веса баварские инженеры поменяли на M3 ряд кузовных деталей на более легкие аналоги из композитных матариалов. Так, например, вместо обычной крыши появился ее карбоновый аналог. Из этого же материала сделаны уникальный передний бампер с круглым воздухозаборником в левой части, а также крепления этого кузовного элемента. В довесок к этому появились легкие 19-дюймовые колесные диски и новая выхлопная система, сделанная из тонкой стали.
Дальше – больше! Стандартную 3,2-литровую «шестерку» M3 для CSL раскрутили до 360 лошадиных сил, что на 17 сил больше в сравнении с базовым вариантом. Двигатель на спецверсии работал исключительно с «роботом» SMG II, который позволял менять ступени при помощи подрулевых лепестков всего за 0,08 секунды. В результате переделки мотора и программы интенсивного похудения «эмка» научилась разгоняться с места до ста километров в час всего за 4,9 секунды, что всего на 0,8 секунды медленнее ее нынешних высокотехнологичных турбопотомков и на 0,3 секунды быстрее обычной M3 E46.
Показательным является и время прохождения «Северной петли» на CSL. Купе особой серии преодолело 20,6-километровую трассу за 7 минут 50 секунд. Управлял машиной известный знаток "Нордшляйфе" Хорст фон Саурма. На обычной «эмке» в кузове E46 бывший главный редактор издания Sport Auto показал время 8 минут и 22 секунды. Разница впечатляет, не правда ли?
BMW M3 GTS (E92)
M3 GTS, пожалуй, самая "злая" версия «эмки» в 92-м кузове. Во-первых, она основательно заточена под трек. Во-вторых, заметно легче стандартной версии: GTS весит 1490 килограммов, что аж на 185 килограммов меньше в сравнении с обычным купе. И, в-третьих, место и без того отличной 420-сильной «восьмерки» под капотом спецверсии занял 4,4-литровый агрегат, который выдает на 30 сил больше и работает вместе с семиступенчатым «роботом» M Dual Clutch Drivelogic.
Из-за явной трековой направленности M3 GTS лишили задних кресел, климатической установки, но поставили легкие гоночные сиденья, заменили задние стекла на поликарбонатные аналоги, а также вмонтировали каркас безопасности. Дополнено все этого мощными шестипоршневыми тормозами спереди и четырехпоршневыми сзади, особыми 19-дюймовыми колесами и регулируемыми сплиттером и антикрылом.
я выбрал вместо рекламы.
С места до «сотни» M3 GTS разгоняется за 4,4 секунды, а «максималка» расположилась на отметке в 305 километров в час. Машины собирались исключительно по индивидуальному заказу и стоили от 115 тысяч евро. Всего было собрано 138 автомобилей (у 113 из них руль находится слева). Два из них выкрашены в белый цвет, а остальные в ярко-оранжевый.
BMW M3 CRT (E90)
Еще одна легкая версия M3. На этот раз речь пойдет о седане с индексом E90. Особая серия получила название CRT или Carbon Racing Technology, что непрозрачно намекает на главную особенность этой модели. Тираж «карбоновой» четырехдверки вполне позволяет отнести ее к разряду эксклюзивных: было сделано 68 экземпляров, 63 из которых с левым расположением руля.
Масса M3 CRT составляет 1580 килограммов, что на 45 килограммов меньше в сравнении с обычным седаном. «Диета» включила в себя появление карбоновых капота, крыши, заднего спойлера и каркасов кресел. Помимо этого, спецверсия лишилась части шумоизоляции, а также обзавелась титановой выпускной системой.
Дополняет и без того приятную картину мотор: место стандартной четырехлитровой «восьмерки» занял 4,4-литровый агрегат мощность 450 лошадиных сил – такой же, как у GTS. С этим двигателем M3 CRT разгоняется с места до ста километров в час за 4,4 секунды, а по показателю максимальной скорости особой серии не хватило всего десяти километров до заветной отметки в три сотни.
В Германии стоимость каждой машины составляла 130 тысяч евро. Есть мнение, что через пару десятков лет ценник на M3 CRT вырастет в три, а то и в пять раз.