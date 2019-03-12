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12 марта, 11:36

Следующая BMW M3 будет полноприводной

Седан получит систему xDrive от M5 с возможностью отключения передней оси

© Иллюстрация: X-Tomi Design
Глава департамента планирования BMW M Карстен Прайс раскрыл информацию о двигателях новой M3. По его словам, «Эм-третью» следующего поколения оснастят трехлитровой твин-турбо «шестеркой» от X3 M и X4 M, а также полным приводом xDrive от M5.

Тест лучшей BMW M5 со времен E39

Новая BMW M3 получит тот же трехлитровый шестицилиндровый рядный двигатель (S58) с двумя турбонагнетателями, что и X3 M и X4 M. Его отдача в базовом варианте составит 480 сил и 600 Нм момента, а в версии Competition — 510 сил. Кроме того, M3 оснастят восьмидиапазонным «автоматом» M Steptronic с функцией Drivelogic и полным приводом M xDrive с режимом 2WD (полное отключение передней оси), как на седане M5. Кроссоверы такого режима лишены.

Вдобавок для «Эм-третьей» адаптируют электронный усилитель руля и активные амортизаторы от старшей модели. Останавливать спортседан поручено тормозным механизмам с 395-миллиметровыми дисками и четырехпоршневыми суппортами спереди (углеродокерамические — опция). В оснащение M3 также войдут 19- и 20-дюймовые колеса с покрышками Michelin Pilot Sport 4 S.

BMW M3 нынешнего поколения оснащается трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 431 лошадиная сила (550 Нм). Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Версия M3 Competition предлагалась с тем же мотором, но форсированным до 450 сил, а M3 CS — 460 сил и 600 Нм момента.

Источник: Evo
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