Следующая BMW M3 будет полноприводной

Новая BMW M3 получит тот же трехлитровый шестицилиндровый рядный двигатель (S58) с двумя турбонагнетателями, что и X3 M и X4 M. Его отдача в базовом варианте составит 480 сил и 600 Нм момента, а в версии Competition — 510 сил. Кроме того, M3 оснастят восьмидиапазонным «автоматом» M Steptronic с функцией Drivelogic и полным приводом M xDrive с режимом 2WD (полное отключение передней оси), как на седане M5. Кроссоверы такого режима лишены.

Вдобавок для «Эм-третьей» адаптируют электронный усилитель руля и активные амортизаторы от старшей модели. Останавливать спортседан поручено тормозным механизмам с 395-миллиметровыми дисками и четырехпоршневыми суппортами спереди (углеродокерамические — опция). В оснащение M3 также войдут 19- и 20-дюймовые колеса с покрышками Michelin Pilot Sport 4 S.

BMW M3 нынешнего поколения оснащается трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 431 лошадиная сила (550 Нм). Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Версия M3 Competition предлагалась с тем же мотором, но форсированным до 450 сил, а M3 CS — 460 сил и 600 Нм момента.