Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:09

Юбилейный BMW M5: самый мощный двигатель и декор из золота

Представлена ограниченная серия BMW M5 Edition 35 Years

«Заряженный» седан BMW M5 получил лимитированную версию Edition 35 Years. Всего будет построено 350 таких автомобилей, каждый из которых получит самый мощный в истории модели двигатель, элементы декора из каталога BMW Individual и анодированные золотом декоративные панели.

Особое издание BMW M5 Edition 35 Years посвящено 35-летию модели и основано на M5 Competition. Под капотом седана установлен 4,4-литровый битурбомотор V8, который, как и на обычной версии, выдает 625 лошадиных сил и 750 Нм. Юбилейная «Эм-пять» также оснащена полным приводом M xDrive и активным дифференциалом в задней оси. Время разгона до «сотни» — 3,3 секунды, до 200 — 10,8 секунды.

>
Reload
1 / 5

Отличие от стандартной M5 Competition заключается в окрасе кузова Frozen Dark Grey из каталога BMW Individual со специальной пигментацией и матово-шелковой поверхностью, новых 20-дюймовых колесах цвета Graphite Grey и тормозных суппортах, выкрашенных в глянцевый черный (также доступна карбон-керамика с золотистыми суппортами). В салоне седана установлены мультиконтурные M-кресла, в отделке используется кожа, а алюминиево-карбоновые панели анодированы золотом. На пороги нанесены надписи M5 Edition 35 Jahre, а на крышку подстаканника — M5 Edition 35 Jahre 1/350.

>
Reload
1 / 4

В продаже на основных рынках спецверсия появится в июле этого года. До России машины доберутся осенью. Цены пока не называются.

Нынешнее поколение BMW M5 — шестое по счету. Первое вышло в 1985 году и было построено на базе 535i (E28). Седан оснащался шестицилиндровым рядным двигателем объемом 3,5 литра от M1, который выдавал 286 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента. С места до «сотни» машина разгонялась за 6,9 секунды.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...