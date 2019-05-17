Юбилейный BMW M5: самый мощный двигатель и декор из золота

Отличие от стандартной M5 Competition заключается в окрасе кузова Frozen Dark Grey из каталога BMW Individual со специальной пигментацией и матово-шелковой поверхностью, новых 20-дюймовых колесах цвета Graphite Grey и тормозных суппортах, выкрашенных в глянцевый черный (также доступна карбон-керамика с золотистыми суппортами). В салоне седана установлены мультиконтурные M-кресла, в отделке используется кожа, а алюминиево-карбоновые панели анодированы золотом. На пороги нанесены надписи M5 Edition 35 Jahre, а на крышку подстаканника — M5 Edition 35 Jahre 1/350.