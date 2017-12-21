Модель стала самым быстрым седаном трассы Формулы-1

Пульс

BMW M5 установил рекорд гоночного трека. И это не Нюрбургринг

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21 декабря 2017

«Заряженный» седан BMW M5 установил рекорд гоночной трассы в Шанхае, где проходят гонки Формулы-1. Автомобиль проехал круг за 2 минуты 22,828 секунды, став самой быстрой серийной четырехдверкой, когда-либо выезжавшей на этот автодром.

[Тест лучшей BMW M5 со времен E39](https://motor.ru/testdrives/bmwm5.htm)

Тест лучшей BMW M5 со времен E39

Во время заезда за рулем спортседана находился чемпион серии DTM Бруно Шпенглер. Несмотря на плохие погодные условия и влажное покрытие трека, он смог улучшить предыдущий рекорд шанхайского автодрома на пять секунд.

Седан M5 нового поколения показали в августе. Машина получила 600-сильную битурбо «восьмерку» объемом 4,4 литра, восьмидиапазонную автоматическую коробку передач и систему полного привода с возможностью отключения подачи тяги на переднюю ось.

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«Сотню» спортседан набирает за 3,4 секунды. Максимальная скорость может достигать 305 километров в час.

В России BMW M5 стоит от 6,7 миллиона рублей.

Жутко быстрые седаны (и не только)

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BMW5-SeriesM5
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