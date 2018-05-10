Посмотрите, как BMW M5 очень быстро едет по Нюрбургрингу

Спортседан BMW M5 нового поколения проехал «Северную петлю» Нюрбургринга за 7 минут 38,92 секунды – почти на 17 секунд быстрее предшественника. Испытания автомобиля на треке провело немецкое издание Sport Auto, также опубликовавшее видеоролик заезда.

«ЭмПятая» оказалась лишь на 92 сотых секунды медленнее Porsche Panamera Turbo, Ferrari 458 Italia и Lexus LFA. Один из основных конкурентов модели – седан Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ – пока не показал лучшего времени на «Петле», однако универсал смог проехать круг за 7 минут 45,19 секунды.

BMW M5 оснащается 600-сильной 4,4-литровой «турбовосьмеркой», восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. С нуля до «сотни» седан ускоряется 3,4 секунды, а до 200 километров в час за 11,1 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час (при заказе спорт-пакета M Driver’s Package ограничитель будет сдвинут на 305 километров в час).

Также у модели есть модификация Competition. Она оснащена форсированным до 625 сил мотором, заниженной и более жесткой подвеской, другим выпуском, перенастроенной трансмиссией и полным приводом. Ста и двухсот километров в час такая машина достигает на 0,1 и 0,3 секунды быстрее базового BMW М5.