Спортседан проехал трек на 17 секунд быстрее предшественника

Пульс

Посмотрите, как BMW M5 очень быстро едет по Нюрбургрингу

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10 мая 2018

Спортседан BMW M5 нового поколения проехал «Северную петлю» Нюрбургринга за 7 минут 38,92 секунды – почти на 17 секунд быстрее предшественника. Испытания автомобиля на треке провело немецкое издание Sport Auto, также опубликовавшее видеоролик заезда.

[Тест лучшей BMW M5 со времен E39](https://motor.ru/testdrives/bmwm5.htm)

Тест лучшей BMW M5 со времен E39

«ЭмПятая» оказалась лишь на 92 сотых секунды медленнее Porsche Panamera Turbo, Ferrari 458 Italia и Lexus LFA. Один из основных конкурентов модели – седан Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ – пока не показал лучшего времени на «Петле», однако универсал смог проехать круг за 7 минут 45,19 секунды.

BMW M5 оснащается 600-сильной 4,4-литровой «турбовосьмеркой», восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. С нуля до «сотни» седан ускоряется 3,4 секунды, а до 200 километров в час за 11,1 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час (при заказе спорт-пакета M Driver’s Package ограничитель будет сдвинут на 305 километров в час).

Видео с YouTube-канала Sport Auto

Также у модели есть модификация Competition. Она оснащена форсированным до 625 сил мотором, заниженной и более жесткой подвеской, другим выпуском, перенастроенной трансмиссией и полным приводом. Ста и двухсот километров в час такая машина достигает на 0,1 и 0,3 секунды быстрее базового BMW М5.

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