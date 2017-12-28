Видео: танец BMW M5 между конусов-роботов

Британское подразделение BMW опубликовало промо-ролик «заряженного» седана M5 нового поколения. В видео автомобиль движется по трассе, выстраиваемой движущимися конусами.

Схема трассы в видео постоянно меняется: конусы двигаются и создают новую конфигурацию. В BMW заявили, что эти конусы не являются компьютерной графикой – они были изготовлены специально для ролика. В подтверждение производитель даже опубликовал небольшой рассказ о том, как проходили съемки.

Седан BMW M5, представленный в августе этого года, комплектуется 4,4-литровым восьмицилиндровым турбодвигателем мощностью 600 сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель оснащена системой полного привода с возможностью отключения передней оси. «Сотню» машина набирает за 3,4 секунды, а ее максимальная скорость превышает 300 километров в час.

В России M5 обойдется минимум в 6,7 миллиона рублей.