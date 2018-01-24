В апреле компания представит версию Competition Package

Пульс

BMW M5 сделают мощнее

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24 января 2018

Компания BMW выпустит спецверсию «заряженного» седана M5 со спорт-пакетом Competition Package. Производство таких автомобилей начнется в апреле текущего года, а публичный дебют, вероятно, состоится в марте на Женевском автосалоне. Об этом со ссылкой на главу центра повышения водительского мастерства BMW Driving Experience сообщает Bimmerpost.

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Седан BMW M5 Competition Package оснастят 4,4-литровой битурбо «восьмеркой», отдачу которой увеличат с 600 до 625 лошадиных сил. Помимо этого, машина получит перенастроенную подвеску, коробку передач, карбон-керамические тормоза и алюминиевые колесные диски.

BMW M5 First Edition

BMW M5 First Edition

Седан M5 нового поколения дебютировал в сентябре прошлого года на моторшоу во Франкфурте. Модель оснащается системой полного привода с возможностью отключения передней оси и активным задним M-дифференциалом со 100-процентной блокировкой.

До «сотни» спортседан способен разгоняться за 3,4 секунды, до 200 — за 11,1 секунды. Максимальная скорость – 250 или 305 километров с пакетом M Driver’s Package.

В России BMW M5 нового поколения стоит от 6,7 миллиона рублей.

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