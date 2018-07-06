Стоковый седан и доработанный хэтчбек сравнили в гонке по прямой

Пульс

BMW M5 против дизельного Seat Arosa: кто кого?

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6 июля 2018

Британское издание Autocar устроило дрэг-гонку между спортседаном BMW M5 (F90) и доработанным дизельным хэтчбеком Seat Arosa. Автомобиль подготовлен ателье Darkside Developments для участия в заездах по прямой. Видео с соревнованием опубликовано на YouTube-канале журнала.

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Под капотом BMW M5 установлена твин-турбо «восьмерка» объемом 4,4 литра. Отдача двигателя составляет 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента (в исполнении Competion 625 сил). С места до «сотни» полноприводный седан разгоняется за 3,4 секунды (3,3 для M5 Competition). Максимальная скорость модели ограничена электроникой на отметке 305 километров в час.

Видео с YouTube-канала Autocar.

Дизельный Seat Arosa укомплектован двухлитровым мотором, отдача которого увеличена до 557 лошадиных сил и 881 Нм момента. Разгон до 60 миль в час (97 километров в час) у хэтчбека занимает 2,26 секунды. Дистанцию в четверть мили машина проходит за 10,4908 секунды, с закисью азота — за 9,7224 секунды.

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