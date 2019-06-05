Представлена BMW M8

Под капотом M8 установлен битурбодвигатель 4.4 V8, выдающий 600 лошадиных сил и 750 Нм момента (625 сил в исполнении Competition). Всем машинам без исключения также положен восьмидиапазонный «автомат» M Steptronic с тремя профилями работы, полный привод M xDrive с возможностью отключения передней оси и активный M-дифференциал — все с уникальными калибровками. Кроме того, в базе есть адаптивная подвеска.