BMW M8 получит «электронные» тормоза с трековым режимом

Как говорят представители марки, новая «электронная» тормозная система разработана специально для М-моделей. Она подходит как для стандартных «металлических» тормозов, так и для карбон-керамики.

Актуаторы позволяют добиться более тонкой настройки тормозов, а также существенно улучшить обратную связь и общую скорость работы. За счет этого тормоза не только быстрее реагируют на нажатие педали, но и вспомогательная электроника (например, система стабилизации) тоже срабатывает быстрее. Кроме того, отказ от вакуумного усилителя помог автомобилю скинуть около двух килограммов.