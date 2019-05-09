Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:50

BMW M8 получит «электронные» тормоза с трековым режимом

Компания раскрыла подробности о новой заряженной модели

Компания BMW распространила подробности о новой «заряженной» модели – M8. Она будет доступна как в стандартной версии, так и в хардкорном варианте Competition. Купе и кабриолет откажутся от вакуумного усилителя тормозов: вместо него будут использоваться специальные электрические актуаторы, регулирующие давление в системе и усилие.

BMW M8: невиданная акула. История суперкара BMW, которого не было

Загрузка...

Как говорят представители марки, новая «электронная» тормозная система разработана специально для М-моделей. Она подходит как для стандартных «металлических» тормозов, так и для карбон-керамики.

Актуаторы позволяют добиться более тонкой настройки тормозов, а также существенно улучшить обратную связь и общую скорость работы. За счет этого тормоза не только быстрее реагируют на нажатие педали, но и вспомогательная электроника (например, система стабилизации) тоже срабатывает быстрее. Кроме того, отказ от вакуумного усилителя помог автомобилю скинуть около двух килограммов.

Настройки тормозной системы и усилие на педали меняются в зависимости от выбранного режима движения: Comfort или Sport.

Также самая мощная «восьмерка» получит кнопку Setup на центральной консоли, вызывающее меню с тонкой настройкой систем автомобиля. Вместе с этим будет доработан традиционный М-режим. В нем не только настройки машины переключатся на самые спортивные, но и поменяется характер отображения информации на приборной панели и проекционном дисплее.

Как сообщалось ранее, M8 получит 4,4-литровый твин-турбо мотор V8, выдающий около 600 сил, а также восьмидиапазонный «автомат» M Steptronic, активный M-дифференциал и полный привод от M5 с возможностью отключения передней оси. Разгон новинки до «сотни» займет около трех секунд.

Премьера BMW M8 состоится в июне.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...