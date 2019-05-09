BMW M8 получит «электронные» тормоза с трековым режимом

Как говорят представители марки, новая «электронная» тормозная система разработана специально для М-моделей. Она подходит как для стандартных «металлических» тормозов, так и для карбон-керамики.
Актуаторы позволяют добиться более тонкой настройки тормозов, а также существенно улучшить обратную связь и общую скорость работы. За счет этого тормоза не только быстрее реагируют на нажатие педали, но и вспомогательная электроника (например, система стабилизации) тоже срабатывает быстрее. Кроме того, отказ от вакуумного усилителя помог автомобилю скинуть около двух килограммов.
Настройки тормозной системы и усилие на педали меняются в зависимости от выбранного режима движения: Comfort или Sport.
Также самая мощная «восьмерка» получит кнопку Setup на центральной консоли, вызывающее меню с тонкой настройкой систем автомобиля. Вместе с этим будет доработан традиционный М-режим. В нем не только настройки машины переключатся на самые спортивные, но и поменяется характер отображения информации на приборной панели и проекционном дисплее.
Как сообщалось ранее, M8 получит 4,4-литровый твин-турбо мотор V8, выдающий около 600 сил, а также восьмидиапазонный «автомат» M Steptronic, активный M-дифференциал и полный привод от M5 с возможностью отключения передней оси. Разгон новинки до «сотни» займет около трех секунд.
Премьера BMW M8 состоится в июне.