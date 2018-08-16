BMW M8: невиданная акула

Но мало кто знает, что у «восьмерки» первого поколения тоже была версия M8, и по тем временам она была гораздо радикальнее нынешней. Для нее в отделении BMW Motorsport спроектировали уникальный мотор V12 6.1 с четырехклапанными головками, практически целиком переделали подвеску и кузов серийной «восьмерки». Был даже изготовлен опытный образец, но... Проект положили на полку.

В начале девяностых в немецких журналах успели появиться качественные шпионские фотографии машины. Но в BMW много лет отрицали, что такой проект вообще когда-либо существовал, пока в 2010 году — ровно через двадцать лет после постройки той единственной машины — BMW M8 не показали живьем небольшой группе журналистов. А недавно издание Jalopnik получило из архива BMW целый набор ранее не публиковавшихся снимков, сделанных в 1990 году.

Когда в 1989 году в BMW запустили в производство модель 850i, она выглядела пришельцем из будущего. У нее было все, о чем только можно мечтать: потрясающе эффектный кузов работы Клауса Капицы без средних стоек с убирающимися фарами, шасси с многорычажной задней подвеской, богато отделанный четырехместный салон и электроники не меньше, чем в НИИ средней руки.