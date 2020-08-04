11:28

19-летний BMW M5 продают дороже нового 5-Series

За редкую версию седана просят почти 60 тысяч долларов

© parkplaceltd.com
Лиза Будрина
В Южной Калифорнии выставили на продажу BMW M5 2001 года, у которого есть ряд особенностей. Во-первых, редкое сочетание цвета кузова и салона (всего было выпущено восемь таких машин), во-вторых, скромный пробег – за 19 лет автомобиль проехал чуть более 32,5 тысячи километров, а в-третьих, состояние практически новой машины. В связи со всем перечисленным ценник у M5 немалый: 59,9 тысячи долларов (4,4 миллиона рублей). То есть на миллион дороже нового BMW 5-Series в России, который стоит от 3,4 миллиона рублей.

19-летний BMW M5 в кузове E39 выкрашен в цвет Royal Red Metallic, а салон обит чёрным материалом. Седан укомплектован мотором V8 объёмом пять литров мощностью 400 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Двигатель работает в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой передач. С места до 100 километров в час седан разгоняется за пять секунд, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.

>
Reload
1 / 6

Фото: parkplaceltd.com

Компания Park Place Ltd, которая занимается продажей данного экземпляра, утверждает, что на протяжении 19 лет у автомобиля был один владелец, коллекционирующий редкие автомобили. M5 оснащён датчиками дождя, спортивными сиденьями с подогревом и регулировками в 16 направлениях, круиз-контролем и климат-контролем.

В 2019 году в Южной Африке отреставрировали особую версию «пятерки» BMW в кузове Е12 530 Motorsport Limited Edition. Её называют предшественником дорожных моделей М-подразделения.

Источник: Park Place Ltd