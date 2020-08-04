19-летний BMW M5 продают дороже нового 5-Series

В Южной Калифорнии выставили на продажу BMW M5 2001 года, у которого есть ряд особенностей. Во-первых, редкое сочетание цвета кузова и салона (всего было выпущено восемь таких машин), во-вторых, скромный пробег – за 19 лет автомобиль проехал чуть более 32,5 тысячи километров, а в-третьих, состояние практически новой машины. В связи со всем перечисленным ценник у M5 немалый: 59,9 тысячи долларов (4,4 миллиона рублей). То есть на миллион дороже нового BMW 5-Series в России, который стоит от 3,4 миллиона рублей.