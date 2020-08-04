19-летний BMW M5 продают дороже нового 5-Series

19-летний BMW M5 в кузове E39 выкрашен в цвет Royal Red Metallic, а салон обит чёрным материалом. Седан укомплектован мотором V8 объёмом пять литров мощностью 400 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Двигатель работает в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой передач. С места до 100 километров в час седан разгоняется за пять секунд, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Фото: parkplaceltd.com
Компания Park Place Ltd, которая занимается продажей данного экземпляра, утверждает, что на протяжении 19 лет у автомобиля был один владелец, коллекционирующий редкие автомобили. M5 оснащён датчиками дождя, спортивными сиденьями с подогревом и регулировками в 16 направлениях, круиз-контролем и климат-контролем.
В 2019 году в Южной Африке отреставрировали особую версию «пятерки» BMW в кузове Е12 – 530 Motorsport Limited Edition. Её называют предшественником дорожных моделей М-подразделения.