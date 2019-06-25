Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:49

BMW показала 600-сильный карбоновый суперкар с «крыльями чайки»

Шоукар призван продемонстрировать будущее M-автомобилей баварского бренда

Компания BMW раскрыла дизайн и подробности о суперкаре Vision M Next. 600-сильное купе с карбоновым кузовом дебютировало в статусе концепта, однако уже в начале следующего десятилетия ожидается появление серийной модели по его мотивам.
Загрузка...

Новинка окрашена в два цвета: матовый серебристый Cast Silver и матовый неоново-оранжевый Thrilling Orange. Облик довершают диски разных цветов – черные с серебром спереди и серебристо-оранжевые сзади. Радиаторная решетка сохранила традиционные «ноздри», которые не выглядят настолько массивными, как у последних моделей BMW. Отверстия прикрыты прозрачными пластинами с лазерной гравировкой. Кроме того, концепт получил двери «крылья чайки» и полностью светодиодную оптику. Задние фонари способны воспроизводить динамический рисунок, повторяющий кардиограмму сердцебиения.

>
Reload
1 / 10

В движение прототип приводит 600-сильная гибридная силовая установка, в состав которой входят пара электромоторов, установленных на задней оси, и двухлитровый бензиновый ДВС. В режиме BOOST+ отдача агрегатов кратковременно увеличивается, обеспечивая суперкару разгон от 0 до 100 километров в час за три секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 километров в час.

Концепт Vision M Next получил полный набор ассистентов вождения и функцию автопилота. Кроме того, водитель может выбрать езду только на электроэнергии – в этом случае запас хода составит около 100 километров.

В числе прочего оборудования технология распознавания лиц, которая при приближении водителя разблокирует двери. Их можно открыть с помощью сенсорных датчиков. Также для водителя доступна функция дополненной реальности (подсказки отображаются на лобовом стекле), а параметры автомобиля, в том числе обороты, скорость движения, запас хода и даже пульс выводятся на прозрачную панель, расположенную за рулем.

По словам представителей BMW, в концепт заложены пять основных принципов, которыми будет руководствоваться бренд при создании серийных моделей в будущем: Design + Autonomous Driving, Connectivity, Electrification & Services (дизайн, автономное управление, возможность взаимодействия с другими устройствами, электрификация и доступность различных сервисов).

Можно предположить, что некоторые дизайнерские и инженерные решения, которые применялись при создании Vision M Next, в будущем реализуют на втором поколении BMW i8 или модели, которая придет ей на смену.

Источник: BMW Blog
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...