BMW показала 600-сильный карбоновый суперкар с «крыльями чайки»

В движение прототип приводит 600-сильная гибридная силовая установка, в состав которой входят пара электромоторов, установленных на задней оси, и двухлитровый бензиновый ДВС. В режиме BOOST+ отдача агрегатов кратковременно увеличивается, обеспечивая суперкару разгон от 0 до 100 километров в час за три секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 километров в час.

Концепт Vision M Next получил полный набор ассистентов вождения и функцию автопилота. Кроме того, водитель может выбрать езду только на электроэнергии – в этом случае запас хода составит около 100 километров.

В числе прочего оборудования – технология распознавания лиц, которая при приближении водителя разблокирует двери. Их можно открыть с помощью сенсорных датчиков. Также для водителя доступна функция дополненной реальности (подсказки отображаются на лобовом стекле), а параметры автомобиля, в том числе обороты, скорость движения, запас хода и даже пульс выводятся на прозрачную панель, расположенную за рулем.