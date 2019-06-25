BMW показала 600-сильный карбоновый суперкар с «крыльями чайки»

Новинка окрашена в два цвета: матовый серебристый Cast Silver и матовый неоново-оранжевый Thrilling Orange. Облик довершают диски разных цветов – черные с серебром спереди и серебристо-оранжевые сзади. Радиаторная решетка сохранила традиционные «ноздри», которые не выглядят настолько массивными, как у последних моделей BMW. Отверстия прикрыты прозрачными пластинами с лазерной гравировкой. Кроме того, концепт получил двери «крылья чайки» и полностью светодиодную оптику. Задние фонари способны воспроизводить динамический рисунок, повторяющий кардиограмму сердцебиения.
В движение прототип приводит 600-сильная гибридная силовая установка, в состав которой входят пара электромоторов, установленных на задней оси, и двухлитровый бензиновый ДВС. В режиме BOOST+ отдача агрегатов кратковременно увеличивается, обеспечивая суперкару разгон от 0 до 100 километров в час за три секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 километров в час.
Концепт Vision M Next получил полный набор ассистентов вождения и функцию автопилота. Кроме того, водитель может выбрать езду только на электроэнергии – в этом случае запас хода составит около 100 километров.
В числе прочего оборудования – технология распознавания лиц, которая при приближении водителя разблокирует двери. Их можно открыть с помощью сенсорных датчиков. Также для водителя доступна функция дополненной реальности (подсказки отображаются на лобовом стекле), а параметры автомобиля, в том числе обороты, скорость движения, запас хода и даже пульс выводятся на прозрачную панель, расположенную за рулем.
По словам представителей BMW, в концепт заложены пять основных принципов, которыми будет руководствоваться бренд при создании серийных моделей в будущем: Design + Autonomous Driving, Connectivity, Electrification & Services (дизайн, автономное управление, возможность взаимодействия с другими устройствами, электрификация и доступность различных сервисов).
Можно предположить, что некоторые дизайнерские и инженерные решения, которые применялись при создании Vision M Next, в будущем реализуют на втором поколении BMW i8 или модели, которая придет ей на смену.