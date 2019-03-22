Компания BMW сделала X1 с расходом 1,3 литра на 100 километров

Обновленный BMW X1 xDrive25Le оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем, шестидиапазонным «автоматом» Steptronic и электромотором, смонтированным на задней оси. Суммарная отдача силовой установки — 231 лошадиная сила и 382 Нм крутящего момента. С места до «сотни» подключаемый гибрид разгоняется за 7,4 секунды. Питает электромотор блок литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии, который всего на 2,5 килограмма тяжелее предыдущего.

Применение новых материалов и технологий позволило увеличить «электрический» пробег BMW X1 xDrive25Le на 83 процента — до 110 километров. Расход в комбинированном цикле снизился на 72 процента и составил 1,3 литра. В оснащение кроссовера вошли панорамная крыша, навигационная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой естественной речи, диодная оптика и ассистент парковки.