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17:41

Компания BMW сделала X1 с расходом 1,3 литра на 100 километров

Обновленный подключаемый гибрид X1 xDrive25Le покажут на автосалоне в Шанхае

Линейка гибридов BMW Group
Компания BMW обновила подключаемый гибрид X1 xDrive25Le, снизив расход в комбинированном цикле на 72 процента. Модификация по-прежнему представлена только в Китае и выпускается на заводе совместного предприятия BMW Brilliance Automotive в Шэньяне. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Шанхае.
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Обновленный BMW X1 xDrive25Le оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем, шестидиапазонным «автоматом» Steptronic и электромотором, смонтированным на задней оси. Суммарная отдача силовой установки — 231 лошадиная сила и 382 Нм крутящего момента. С места до «сотни» подключаемый гибрид разгоняется за 7,4 секунды. Питает электромотор блок литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии, который всего на 2,5 килограмма тяжелее предыдущего.

Применение новых материалов и технологий позволило увеличить «электрический» пробег BMW X1 xDrive25Le на 83 процента — до 110 километров. Расход в комбинированном цикле снизился на 72 процента и составил 1,3 литра. В оснащение кроссовера вошли панорамная крыша, навигационная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой естественной речи, диодная оптика и ассистент парковки.

Предыдущий BMW X1 xDrive25Le. Фотографий новой машины пока нет

В 2018 году BMW X1 xDrive25Le стал самым популярным в Китае подключаемым гибридом премиум-сегмента, а теперь — самой экономичной моделью марки. Следом за ним следует седан BMW 530e, который на 100 километров расходует 1,7 литра топлива, и компактвэн 225xe Active Tourer с показателем 1,9 литра на 100 километров пробега.

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