Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом

Отличить рестайлинговый BMW X1 от предшественника можно по «ноздрям» решетки радиатора, которые увеличились в размерах и соединились между собой. Помимо этого, у кроссовера поменялись фары и рисунок фонарей, оформление бамперов и размеры воздухозаборников, а также появились новые насадки на выхлопные патрубки диаметром 90 миллиметров вместо прежних 70. Каталог доступных окрасок кузова пополнился тремя новыми оттенками: бежевым металликом Jucaro Beige, синим Misano Blue (только для версии M Sport) и эксклюзивным Storm Bay.
Все двигатели обновленного BMW X1 соответствуют экологическому стандарту EU6d / EU6d-temp. Базовый трёхцилиндровый дизель 1.5 (116 сил и 270 Нм момента) предлагается с щестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом». Двухлитровый дизель (231 сила и 450 Нм момента) и бензиновая «турбочетверка» (231 сила и 350 Нм момента) совмещены с восьмидиапазонным «автоматом». Вдобавок BMW впервые за пределами Китая предложила гибридную модификацию X1 xDrive25e.
Производство таких машин начнется лишь в марте следующего года. Передние колеса BMW X1 xDrive25e будет раскручивать 125-сильный трёхцилиндровый турбодвигатель, задние — электромотор мощностью 70 киловатт (95 сил) и 220 Нм момента. Гибрид может на электротяге проехать до 50 километров и в комбинированном режиме потребляет два литра топлива на 100 километров.
Для X1 предлагается три новых варианта обивки сидений и 13 сочетаний цветов и материалов. Среди опций есть фоновая подсветка салона и М-ремни безопасности. Стандартной для кроссовера стала приборная панель с TFT-дисплеем диагональю 2,7 (5,7 дюйма при установке навигационной системы). Через бортовую систему владелец кроссовера получит доступ к цифровым сервисам и расширенным возможностям обмена данными с гаджетами. Например, навигация в машине может подтягивать маршрут из смартфона, а заказать билеты в кино поможет онлайн-консьерж.