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12:58

Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом

X1 xDrive25e расходует в среднем два литра на 100 километров пробега

Компания BMW представила обновленный X1. Кроссовер получил измененную внешность, новые материалы отделки салона и гибридную модификацию X1 xDrive25e.
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Отличить рестайлинговый BMW X1 от предшественника можно по «ноздрям» решетки радиатора, которые увеличились в размерах и соединились между собой. Помимо этого, у кроссовера поменялись фары и рисунок фонарей, оформление бамперов и размеры воздухозаборников, а также появились новые насадки на выхлопные патрубки диаметром 90 миллиметров вместо прежних 70. Каталог доступных окрасок кузова пополнился тремя новыми оттенками: бежевым металликом Jucaro Beige, синим Misano Blue (только для версии M Sport) и эксклюзивным Storm Bay.

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Все двигатели обновленного BMW X1 соответствуют экологическому стандарту EU6d / EU6d-temp. Базовый трёхцилиндровый дизель 1.5 (116 сил и 270 Нм момента) предлагается с щестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом». Двухлитровый дизель (231 сила и 450 Нм момента) и бензиновая «турбочетверка» (231 сила и 350 Нм момента) совмещены с восьмидиапазонным «автоматом». Вдобавок BMW впервые за пределами Китая предложила гибридную модификацию X1 xDrive25e.

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Производство таких машин начнется лишь в марте следующего года. Передние колеса BMW X1 xDrive25e будет раскручивать 125-сильный трёхцилиндровый турбодвигатель, задние — электромотор мощностью 70 киловатт (95 сил) и 220 Нм момента. Гибрид может на электротяге проехать до 50 километров и в комбинированном режиме потребляет два литра топлива на 100 километров.

Для X1 предлагается три новых варианта обивки сидений и 13 сочетаний цветов и материалов. Среди опций есть фоновая подсветка салона и М-ремни безопасности. Стандартной для кроссовера стала приборная панель с TFT-дисплеем диагональю 2,7 (5,7 дюйма при установке навигационной системы). Через бортовую систему владелец кроссовера получит доступ к цифровым сервисам и расширенным возможностям обмена данными с гаджетами. Например, навигация в машине может подтягивать маршрут из смартфона, а заказать билеты в кино поможет онлайн-консьерж.

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