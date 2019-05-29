Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом

Отличить рестайлинговый BMW X1 от предшественника можно по «ноздрям» решетки радиатора, которые увеличились в размерах и соединились между собой. Помимо этого, у кроссовера поменялись фары и рисунок фонарей, оформление бамперов и размеры воздухозаборников, а также появились новые насадки на выхлопные патрубки диаметром 90 миллиметров вместо прежних 70. Каталог доступных окрасок кузова пополнился тремя новыми оттенками: бежевым металликом Jucaro Beige, синим Misano Blue (только для версии M Sport) и эксклюзивным Storm Bay.