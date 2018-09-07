Представлен самый мощный BMW X2 с двигателем M Performance

Двигатель TwinPower Turbo, первый в истории мотор M Performance, выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента. Он сочетается с автоматической коробкой передач Steptronic и полным приводом xDrive. Разгон с места до «сотни» у BMW X2 M35i занимает 4,9 секунды.

В оснащение кросс-купе входит перенастроенная подвеска M Sport с занижением и более жесткими пружинами, самоблокирующийся дифференциал M Sport, устанавливаемый на передней оси, усиленные тормозные механизмы, рулевое управление с измененным алгоритмом работы. В качестве опции для X2 M35i предлагается адаптивная подвеска с двумя режимами работы.