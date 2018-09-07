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11:51

Представлен самый мощный BMW X2 с двигателем M Performance

Двухлитровый турбомотор выдает 306 сил и 450 Нм момента

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Компания BMW представила новую топовую версию кросс-купе X2. Ею стала модификация M35i с двухлитровым турбомотором M Performance — самым мощным вариантом четырехцилиндрового агрегата — и восьмидиапазонным «автоматом», получившим особые настройки и функцию лонч-контроля.

Двигатель TwinPower Turbo, первый в истории мотор M Performance, выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента. Он сочетается с автоматической коробкой передач Steptronic и полным приводом xDrive. Разгон с места до «сотни» у BMW X2 M35i занимает 4,9 секунды.

В оснащение кросс-купе входит перенастроенная подвеска M Sport с занижением и более жесткими пружинами, самоблокирующийся дифференциал M Sport, устанавливаемый на передней оси, усиленные тормозные механизмы, рулевое управление с измененным алгоритмом работы. В качестве опции для X2 M35i предлагается адаптивная подвеска с двумя режимами работы.

Помимо этого, топовый X2 получил головную оптику и противотуманные фары с технологией Full HD, задний M-спойлер, спортивную выхлопную систему с двумя 100-миллиметровыми патрубками, 19- или 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

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В салоне кроссовера установлен руль M Sport с кожаной отделкой и подрулевыми лепестками, а также спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой (опция). Их можно выполнить из комбинации ткани и алькантары или перфорированной кожи. Также в списке опций присутствует проекционный дисплей, беспроводной Apple CarPlay, ассистент движения в пробках и помощник при парковке.

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Начало производства BMW X2 M35i запланировано на ноябрь текущего года. Старт продаж на европейском рынке — март 2019-го.

В России самый мощный X2 — это модификация с двухлитровым бензиновым мотором, выдающим 192 лошадиные силы и 280 Нм момента. Разгон до «сотни» у такого кроссовера занимает 7,4 секунды. Максимальная скорость — 224 километра в час. Цена — от 2 390 000 рублей.

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