Названы российские цены на BMW X4 нового поколения

Компания BMW объявила цены на купеобразный кроссовер X4 нового поколения. Базовая модификация — X4 xDrive20i — с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 184 силы оценена в 3 350 000 рублей.

На старте продаж кросс-купе будет доступен в четырех модификациях: xDrive20i, xDrive30i, M40i и xDrive20d. Гамма двигателей состоят из бензиновых турбомоторов мощностью 184, 249 и 360 лошадиных сил, а также 190-сильного дизеля. Топовая модификация — X4 M40i — способна разгоняться до «сотни» за 4,8 секунды и достигать максимальной скорости 250 километров в час.

Цены на BMW X4

Комплектация Цена (рублей) X4 xDrive20i 3 350 000 X4 xDrive20d 3 460 000 X4 xDrive30i 3 680 000 X4 M40i 4 990 000

В список стандартного оснащения нового BMW X4 войдет подвеска M Sport, адаптивный усилитель руля, система контроля тяги Performance Control, светодиодная головная оптика, подогрев передний сидений и электропривод двери багажника.

BMW X4 xDrive30i дополнительно комплектуется спортивной коробкой передач, трехзонным климат-контролем и навигационной системой, а «заряженный» M40i – спортивными сиденьями, дифференциалом и тормозной системой M Sport, а также 20-дюймовыми колесными дисками с разноширокими покрышками.

Помимо этого, для xDrive20i и xDrive20d доступен «стартовый» пакет оснащения M Sport Launch. Он включает в себя окраску кузова металликом, М-обвес кузова, руль с подогревом, адаптивные LED-фары, парктроники, сиденья с памятью. В модификации xDrive30i дополнительно появится беспроводная зарядка для смартфонов, проекционный дисплей, аудиосистема Harman Kardon и 20-дюймовые колеса. Стоимость пакета – от 350 000 до 490 000 рублей.

Для модели также доступны пакеты Exclusive, xLine, Lifestyle и M Special. Они отличаются разными вариантами колесных дисков, оформления экстерьера и салона, набором оснащения. Так, например, в состав первого из них (500 000 рублей) входят опции из M Sport плюс сиденья с вентиляцией и климат-контроль с ионизацией и ароматизацией воздуха. Последний из пакетов стоит 690 000 рублей и доступен только для M40i. Он включает в себя все возможные опции, доступные для X4.

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