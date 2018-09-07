Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом

В состав гибридной силовой установки BMW X5 xDrive45e iPerformance входит трехлитровая «шестерка» мощностью 286 лошадиных сил, 82-киловаттный электромотор (112 сил), литий-ионная батарея и силовая электроника с блоком интеллектуального управления электроэнергией. Суммарная отдача — 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента.

С места до «сотни» гибридный X5 разгоняется за 5,6 секунды. Максимальная скорость при движении на электротяге составляет 140 километров в час, используя ДВС — 235 километров в час. Заявленный расход топлива в комбинированном цикле — 2,1 литра на 100 километров пробега.