Появились первые официальные фотографии вседорожника

Пульс

Вот так будет выглядеть новый BMW X5

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5 июня 2018

В распоряжении газеты «Авторевю» оказались первые официальные фотографии вседорожника BMW X5 нового поколения. Премьера модели должна состояться в самое ближайшее время.

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«ИксПятый» будет построен на модульной платформе CLAR, которую сейчас уже можно встретить на «семерке» последнего поколения. Вседорожник станет легче за счет использования высокопрочных сталей и композитных материалов, а также получит новое рулевое управление и адаптивную пневматическую подвеску.

Ожидается, что в гамму двигателей BMW X5 войдут бензиновые и дизельные «турбочетверки» объемом два литра, выдающие 252 и 231 силу соответственно, и трехлитровые «шестерки» мощностью от 265 до 340 лошадиных сил. Топовым вариантом станет восьмицилиндровый битурбо мотор объемом 4,4 литра, выдающий 462 силы. В «заряженной» М-версии отдача этого агрегата увеличится примерно до 600 сил.

Фото с сайта [«Авторевю»](https://autoreview.ru/news/u-nas-poyavilis-fotografii-novogo-bmw-x5)

Фото с сайта «Авторевю»

Также предполагается появление гибридной модификации с силовой установкой мощностью 390 сил. Он будет построен на базе двухлитрового бензинового мотора и, вероятно, получит вариант с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети.

В оснащение следующего BMW X5 войдет электронная приборная панель, новый мультимедийный комплекс, активный задний М-дифференциал, пятизонный климат-контроль.

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Фото с сайта Авторевю
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BMWX5Внедорожники
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