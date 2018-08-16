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16 августа 12:50

Новый BMW Z4: официальные фотографии

В Сети полностью раскрыли дизайн экстерьера и интерьера нового родстера

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Алексей Носаченко
Фотографии родстера BMW Z4 нового поколения выложили в Сети до официальной премьеры, которая запланирована на конец августа. На снимках представлена топовая модификация модели -- M40i.

На фотографиях, опубликованных изданием Carscoops, видно, что серийная BMW Z4 будет выполнена в стилистике одноименного прототипа, дебютировавшего на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич в 2017 году. У машин схожая головная оптика, вентиляционные прорези и выштамповки на боковинах кузова.

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BMW Z4 в модификации M40i получит новый шестицилиндровый турбомотор объемом три литра, мощность которого составит от 340 до 360 лошадиных сил, спортивную подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами, активный задний дифференциал и более мощные тормозные механизмы.

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Ранее в Сети появились патентные изображения новой модели, а также любительские снимки родстера, который разделит платформу со спортзалом Toyota Supra следующего поколения.

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