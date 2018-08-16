Новый BMW Z4: официальные фотографии

На фотографиях, опубликованных изданием Carscoops, видно, что серийная BMW Z4 будет выполнена в стилистике одноименного прототипа, дебютировавшего на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич в 2017 году. У машин схожая головная оптика, вентиляционные прорези и выштамповки на боковинах кузова.