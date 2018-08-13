Опубликованы фотографии нового родстера BMW Z4

Внешность родстера BMW Z4 третьего поколения раскрыли до официального дебюта. Любительские снимки предсерийной машины опубликованы на сайте SupraMkV.com.

По фотографиям видно, насколько серийная машина с заводским индексом G29 будет близка к прошлогоднему концепт-кару BMW Concept Z4. Сохранены и характерные «двухэтажные» фары, и фигурные отверстия в боковинах за передними колесами, и поднимающаяся к заднему колесу линия порога.

На месте остались также округлые обводы задка с узкими вытянутыми фонарями и аэродинамичеким приливом на крышке багажника.

Самые значительные отличия — это заметный стык капота и переднего бампера между фарами, исчезнувшие продольные отверстия в капоте и убранные на серийной машине колпаки-обтекатели позади кресел. Также немного менее рельефной стала форма переднего бампера.

Другие отличия, скорее всего, объясняются комплектацией машины: на фото попала топ-версия Z4 M40i, и у нее глянцево-черные «ноздри» без всяких следов хрома. Эта модификация получит шестицилиндровый турбомотор объемом три литра мощностью от 340 до 360 лошадиных сил.

Ожидается, что официальный дебют родстера BMW Z4 третьего поколения состоится в последних числах августа, на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (Калифорния). Хотя нельзя исключать, что дебют отложат до октябрьского автосалона в Париже.

На одной платформе с новым BMW Z4 построен спорткар Toyota Supra. Заднеприводное купе оснастят рядной трехлитровой «турбошестеркой», а в качестве коробки передач будет использоваться «робот» с двумя сцеплениями. Вживую японский спорткар показали на Фестивале скорости в Гудвуде: купе даже участвовало в заездах по импровизированной гоночной трассе. Но как следует рассмотреть внешность было невозможно из-за камуфляжной расклейки. Продажи купе начнутся в первой половине 2019 года.