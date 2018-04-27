Умер основатель Brabus Бодо Бушман

26 апреля после непродолжительной болезни скончался основатель и глава ателье Brabus Бодо Бушман. Ему было 62 года.

Бушманн основал Brabus вместе со своим товарищем Клаусом Бракманом в 1977 году — название компании образовано от первых трех букв их фамилий. Первый офис фирмы располагался на заднем дворе дилерского центра, принадлежащего родителям Бушмана, а первой доработанной машиной ателье стал S-Class W126.

Благодаря энтузиазму Бушмана компания стала расти и вскоре переехала в первое собственное здание, известное сейчас как Brabus Plant 1. В 1983 году марка открыла первый шоу-рум, а годом позже представила модель 190Е V8 с мотором от S-Class. Последовавшая за этим череда безумных проектов привела к тому, что Brabus восемь раз становился лучшим тюнинг-ателье по версии издания Auto Motor und Sport.

Именно под руководством Бушмана Brabus превратился в крупное предприятие, привлекающее в свои ряды только лучших специалистов. Помимо исполнения обязанностей директора ателье, Бушман был президентом созданной при его участии ассоциации немецких тюнеров VDAT e.V.

Brabus 800 Coupe

Последним проектом Brabus, подготовленным под руководством Бодо Бушмана, стало купе Brabus 800 Coupe, построенное на базе Mercedes-AMG S 63 4Matic+. Двухдверку оснастили четырехлитровой «битурбовосьмеркой», выдающей 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» Brabus 800 может разгоняться за 3,1 секунды. Максимальная скорость — 300 километров в час.