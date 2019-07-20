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9:00

В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter

Теперь любой желающий может построить собственный хиппи-мобиль

В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter. Покупатели могут найти как новые запчасти для автомобилей, выпущенных с 1955 по 1967 годы, так и купить кузов в сборе, чтобы построить минивэн с нуля.
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При восстановлении старых машин самая большая проблема — найти экземпляр, пригодный для реставрации. Как правило, на рынке есть или музейные экземпляры по стоимости нового суперкара, или автомобиль, который на 90 процентов состоит из ржавчины и на реставрацию которого уйдут годы. Теперь перед поклонниками микроавтобуса T1 такой проблемы не стоит.

Компания Classic Steel Body из американского штата Огайо занимается продажей новых запчастей для первого поколения микроавтобуса. Она запустила в продажу целые кузова для дальнейшей сборки. Теперь любой желающий сможет за 17 000 долларов (1 070 736 рублей по текущему курсу) приобрести абсолютно новый кузов и либо переставить в него агрегаты со старого микроавтобуса, либо собрать с нуля собственный хиппи-мобиль.

Концепт-кар Type 20

Сейчас компания принимает предзаказы на кузов, покупатели могут оставить заявку и встать в очередь за собственным экземпляром. Старт производства намечен на осень этого года. Тираж будет зависеть от того, какое количество заявок удастся собрать энтузиастам из Classic Steel Body.

Обновленный фургон Volkswagen Transporter T6.1

В начале июля поклонников классического микроавтобуса порадовал и сам производитель — Volkswagen показал электрический концепт-кар Type 20, созданный на базе модели 1962 года. Автомобиль оснастили электромотором отдачей 120 лошадиных сил, а также пневматической подвеской, созданной инженерами Porsche, которая реагирует на изменение дорожного полотна и меняет дорожный просвет.

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