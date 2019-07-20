В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter

При восстановлении старых машин самая большая проблема — найти экземпляр, пригодный для реставрации. Как правило, на рынке есть или музейные экземпляры по стоимости нового суперкара, или автомобиль, который на 90 процентов состоит из ржавчины и на реставрацию которого уйдут годы. Теперь перед поклонниками микроавтобуса T1 такой проблемы не стоит.