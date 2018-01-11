Дрон может стать предшественником автономного летательного аппарата

Пульс

Boeing построил пятиметровый дрон, который может поднять человека

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11 января 2018

Авиакорпорация Boeing представила гигантский дрон, который может поднимать грузы массой до 227 килограммов. Премьера прототипа прошла на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой может стать предшественником автономного летательного аппарата.

Габаритная длина дрона составляет 4,6 метра, ширина – 5,5 метра, высота – 1,2 метра. Масса аппарата достигает 339 килограммов. Разработка и постройка дрона заняла три месяца.

Первую фазу тестирования беспилотника провели на территории исследовательской лаборатории Boeing в штате Миссури. Дрон оснащен электрической силовой установкой и восемью роторами.

Детальную информацию о мощности электромотора, емкости батареи и возможной продолжительности полета производитель пока не приводит.

В ноябре прошлого года американский стартап Workhorse представил электрический фургон, оснащенный дроном, способным перевозить грузы массой до 4,5 килограмма. Он сделан из углеродного волокна и предназначен для перевозки небольших грузов, например, посылок. Дрон может проводить в воздухе до 30 минут. Его максимальная скорость превышает 72 километра в час.

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CES 2018
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