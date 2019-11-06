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10:41

Рамзан Кадыров оценил новый броневик «Болат» чеченской сборки

Глава Чечни остался доволен машиной, но подчеркнул, что ее «нужно доработать» как снаружи, так и внутри

© vk.com/ramzan
На чеченском предприятии «Болат» планируется наладить мелкосерийную сборку одноименных военных броневиков. Один из уже выпущенных экземпляров показали главе Чечни Рамзану Кадырову, а тот в свою очередь поделился впечатлениями на своей странице «Вконтакте».

По словам руководителя республики, «Болат» грузоподъемностью 6,8 тонны вмещает до 14 человек, имеет бронировку по шестому классу и способен выдержать не только обстрел из автоматического оружия, но и подрыв гранаты или бомбы массой до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте.

Броневик можно использовать в спецоперациях, для транспортировки солдат или грузов, а можно оснастить спецоборудованием и вооружением. Максимальная скорость машины достигает 120 километров в час.

«В целом автомобиль понравился, завил Кадыров. Его необходимо доработать, учитывая интересы силовых ведомств. Я внес свои предложения и коррективы, касающиеся внешнего и внутреннего оснащения».

В Чечне уже выпускают багги для войск Росгвардии. Легкий вездеход производится с февраля 2017 года на заводе «Чеченавто».

Источник: VK.com/ramzan