Рамзан Кадыров оценил новый броневик «Болат» чеченской сборки

По словам руководителя республики, «Болат» грузоподъемностью 6,8 тонны вмещает до 14 человек, имеет бронировку по шестому классу и способен выдержать не только обстрел из автоматического оружия, но и подрыв гранаты или бомбы массой до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте.
Броневик можно использовать в спецоперациях, для транспортировки солдат или грузов, а можно оснастить спецоборудованием и вооружением. Максимальная скорость машины достигает 120 километров в час.
«В целом автомобиль понравился, – завил Кадыров. – Его необходимо доработать, учитывая интересы силовых ведомств. Я внес свои предложения и коррективы, касающиеся внешнего и внутреннего оснащения».
В Чечне уже выпускают багги для войск Росгвардии. Легкий вездеход производится с февраля 2017 года на заводе «Чеченавто».