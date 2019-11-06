Рамзан Кадыров оценил новый броневик «Болат» чеченской сборки

По словам руководителя республики, «Болат» грузоподъемностью 6,8 тонны вмещает до 14 человек, имеет бронировку по шестому классу и способен выдержать не только обстрел из автоматического оружия, но и подрыв гранаты или бомбы массой до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте.

Броневик можно использовать в спецоперациях, для транспортировки солдат или грузов, а можно оснастить спецоборудованием и вооружением. Максимальная скорость машины достигает 120 километров в час.