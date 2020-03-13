Производитель электрокаров Bollinger будет продавать шасси отдельно от машин

Платформа E-Chassis рассчитана на нагрузку 2268 килограммов и подходит для переднеприводных, заднеприводных и полноприводных электромобилей. Она включает пару электромоторов, которые питает аккумулятор емкостью 120 либо 180 киловатт-часов. Мощность установки на B1 и B2 – 622 лошадиные силы и 906 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода составляет 322 километра.
Мелкосерийная сборка внедорожника B1 и пикап B2 должна начаться в течение 2020 года, в этом же году они поступят в продажу. Обе модели получили одинаковый стартовый ценник – 125 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей). Платформу можно будет купить с 2021 года, ее стоимость пока не объявлена.
Основными конкурентами Bollinger B1 и B2 станут внедорожник и пикап от другого американского стартапа под названием Rivian. Ранее сообщалось, что Rivian поделился платформой собственной разработки с готовящимся электрическим внедорожником Lincoln.