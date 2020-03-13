Производитель электрокаров Bollinger будет продавать шасси отдельно от машин

Мелкосерийная сборка внедорожника B1 и пикап B2 должна начаться в течение 2020 года, в этом же году они поступят в продажу. Обе модели получили одинаковый стартовый ценник – 125 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей). Платформу можно будет купить с 2021 года, ее стоимость пока не объявлена.