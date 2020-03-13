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15:38

Производитель электрокаров Bollinger будет продавать шасси отдельно от машин

Стартап решил продавать платформу-скейтборд сторонним компаниям

E-Chassis © Bollinger Motors
Лиза Будрина
Американский стартап Bollinger Motors будет продавать не только электромобили собственной разработки, внедорожник B1 и пикап B2, но и отдельно платформу-скейтборд E-Chassis, на которой они построены. В самой компании ее позиционируют как «первое и единственное шасси для рамных электрических внедорожников полной массой 4,5-6,3 тонны».

Платформа E-Chassis рассчитана на нагрузку 2268 килограммов и подходит для переднеприводных, заднеприводных и полноприводных электромобилей. Она включает пару электромоторов, которые питает аккумулятор емкостью 120 либо 180 киловатт-часов. Мощность установки на B1 и B2 – 622 лошадиные силы и 906 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода составляет 322 километра.

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E-Chassis

Мелкосерийная сборка внедорожника B1 и пикап B2 должна начаться в течение 2020 года, в этом же году они поступят в продажу. Обе модели получили одинаковый стартовый ценник – 125 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей). Платформу можно будет купить с 2021 года, ее стоимость пока не объявлена.

Основными конкурентами Bollinger B1 и B2 станут внедорожник и пикап от другого американского стартапа под названием Rivian. Ранее сообщалось, что Rivian поделился платформой собственной разработки с готовящимся электрическим внедорожником Lincoln.

Источник: Bollinger Motors