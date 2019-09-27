Показаны электрокары с клиренсом более полуметра

Концепция электромобилей для офф-роуда не изменилась: пятидверный Bollinger B1 и пикап Bollinger B2 отличаются только типом кузова и габаритами, но имеют общую техническую начинку и оформление салона. Постоянный дорожный просвет вездеходов — 381 миллиметр, однако для преодоления препятствий клиренс можно варьировать в пределах от 254 до 508 миллиметров. Для лучшей проходимости электродвигатели оснастили двухступенчатыми редукторами, имитирующими понижающую передачу. Неизменный атрибут «Боллинджеров» — внедорожные шины BF Goodrich размерностью 285/70 R17.
Интерьер спартанский: из опций есть только кондиционер и аудиосистема, панели металлические, системы активной безопасности ограничены ABS.
Характеристики внедорожника длиной 4356 миллиметров сравнимы с армейскими спецавтомобилями: угол въезда — 52 градуса, угол съезда — 43 градуса, ход подвесок — 254 миллиметра. Пикап почти на метр длиннее, уступает по углу съезда («всего» 28 градусов), зато отличается грузоподъемностью в 2,3 тонны и возможностью перевозить пятиметровые длинномеры через сквозные отверстия в кузове. Кроме того, Bollinger B2 способен буксировать 3,4-тонный прицеп.
Заявленный запас хода внедорожников — 322 километра по стандарту EPA. За автономность отвечает батарея емкостью 120 киловатт-часов. Впрочем, конструкция вездеходов со съемными кузовными панелями и стеклами позволяет облегчить электромобиль и увеличить «дальнобойность».
Мелкосерийная сборка внедорожников начнется в 2020 году. Прайс-лист пока не опубликован, но руководитель и основатель фирмы Роберт Боллинджер дал понять, что электрические вездеходы ручной сборки не будут такими дешевыми, как Jeep Wrangler (базовая цена в США — 32 тысячи долларов), но цена не превысит отметки в 200 тысяч долларов.