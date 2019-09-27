Показаны электрокары с клиренсом более полуметра

Концепция электромобилей для офф-роуда не изменилась: пятидверный Bollinger B1 и пикап Bollinger B2 отличаются только типом кузова и габаритами, но имеют общую техническую начинку и оформление салона. Постоянный дорожный просвет вездеходов — 381 миллиметр, однако для преодоления препятствий клиренс можно варьировать в пределах от 254 до 508 миллиметров. Для лучшей проходимости электродвигатели оснастили двухступенчатыми редукторами, имитирующими понижающую передачу. Неизменный атрибут «Боллинджеров» — внедорожные шины BF Goodrich размерностью 285/70 R17.

Интерьер спартанский: из опций есть только кондиционер и аудиосистема, панели металлические, системы активной безопасности ограничены ABS.