Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:26

Показаны электрокары с клиренсом более полуметра

Компания Bollinger рассекретила предсерийные версии вездеходов B1 и B2

© Bollinger B2
Стартап Bollinger уточнил характеристики электрических вездеходов B1 и B2, впервые представленных два года назад. «Бета-прототипы» внедорожника и пикапа получили два электромотора общей мощностью 622 лошадиные силы и крутящим моментом 906 Нм. «Сотню» 2,2-тонные машины набирают за 4,5 секунды.

Концепция электромобилей для офф-роуда не изменилась: пятидверный Bollinger B1 и пикап Bollinger B2 отличаются только типом кузова и габаритами, но имеют общую техническую начинку и оформление салона. Постоянный дорожный просвет вездеходов — 381 миллиметр, однако для преодоления препятствий клиренс можно варьировать в пределах от 254 до 508 миллиметров. Для лучшей проходимости электродвигатели оснастили двухступенчатыми редукторами, имитирующими понижающую передачу. Неизменный атрибут «Боллинджеров» — внедорожные шины BF Goodrich размерностью 285/70 R17.

Интерьер спартанский: из опций есть только кондиционер и аудиосистема, панели металлические, системы активной безопасности ограничены ABS.

>
Reload
1 / 8

Характеристики внедорожника длиной 4356 миллиметров сравнимы с армейскими спецавтомобилями: угол въезда — 52 градуса, угол съезда — 43 градуса, ход подвесок — 254 миллиметра. Пикап почти на метр длиннее, уступает по углу съезда («всего» 28 градусов), зато отличается грузоподъемностью в 2,3 тонны и возможностью перевозить пятиметровые длинномеры через сквозные отверстия в кузове. Кроме того, Bollinger B2 способен буксировать 3,4-тонный прицеп.

Заявленный запас хода внедорожников — 322 километра по стандарту EPA. За автономность отвечает батарея емкостью 120 киловатт-часов. Впрочем, конструкция вездеходов со съемными кузовными панелями и стеклами позволяет облегчить электромобиль и увеличить «дальнобойность».

Мелкосерийная сборка внедорожников начнется в 2020 году. Прайс-лист пока не опубликован, но руководитель и основатель фирмы Роберт Боллинджер дал понять, что электрические вездеходы ручной сборки не будут такими дешевыми, как Jeep Wrangler (базовая цена в США — 32 тысячи долларов), но цена не превысит отметки в 200 тысяч долларов.