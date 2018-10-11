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11:15

Американская Bollinger представила электрический пикап B2

Модель оснастили запатентованной системой сквозной погрузки

Нью-Йоркский стартап Bollinger Motors анонсировал вторую модель — электрический пикап B2. Аналогично внедорожнику B1, который пока еще не готов для серийного производства, новинка получит два электромотора, гидропневматическую подвеску и тяговую батарею емкостью 120 киловатт-часов.

Дизайн Bollinger B2 будет в точности повторять стиль внедорожника, однако машина окажется более практичной. Длина погрузочной платформы пикапа составит 175,3 сантиметра, ширина — 124,5 сантиметра. Благодаря запатентованной системе сквозной погрузки B2 способен перевозить грузы, длина которых превышает длину автомобиля.

Bollinger B2 оснастят двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента. Питать электромоторы будет батарея емкостью 120 киловатт-часов. С места до 60 миль в час (97 километров в час) пикап сможет разогнаться за 6,5 секунды. Его максимальная скорость составит 160 километров в час.

Ранее Bollinger Motors представил версию внедорожника B1 со стеклянной крышей. Модульная конструкция машины позволит демонтировать все стеклянные панели — крышу, боковые и задние стекла, оставив на месте только лобовое стекло и каркас. Также съемными сделаны двери.

Серийное производство внедорожников начнется в конце 2019 года, а поставки клиента — в 2020-м.

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