Американская Bollinger представила электрический пикап B2

Ранее Bollinger Motors представил версию внедорожника B1 со стеклянной крышей. Модульная конструкция машины позволит демонтировать все стеклянные панели — крышу, боковые и задние стекла, оставив на месте только лобовое стекло и каркас. Также съемными сделаны двери.

Серийное производство внедорожников начнется в конце 2019 года, а поставки клиента — в 2020-м.