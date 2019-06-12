Посмотрите, как Aston Martin 1980-х снимают для нового «Бонда»

Как сообщил норвежский таблоид Dagbladet, в 25-м фильме об агенте 007 можно будет полюбоваться на Aston Martin V8 Vantage из «Бондианы» времён Тимоти Далтона. В опубликованном видеоролике съёмочная группа с вертолёта снимает классический «Астон» в Норвегии. На нём ездил Джеймс Бонд в фильме 1987 года «Искры из глаз» и при внимательном рассмотрении видно, что на автомобиле даже висит тот же номерной знак!