Посмотрите, как Aston Martin 1980-х снимают для нового «Бонда»

Съёмки очередного фильма о Джеймсе Бонде с рабочим названием Shatterhand идут полным ходом, но о сюжете до сих пор мало что известно. Бонд оставил MI6 и ушёл на покой, но его друг из американского Центрального разведывательного управления уговаривает британца вернуться на службу. Агента 007 играет Дэниел Крейг, а главного злодея – звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек. Но самое интересное, что в блокбастере появится «Астон» из старых добрых 80-х!
Как сообщил норвежский таблоид Dagbladet, в 25-м фильме об агенте 007 можно будет полюбоваться на Aston Martin V8 Vantage из «Бондианы» времён Тимоти Далтона. В опубликованном видеоролике съёмочная группа с вертолёта снимает классический «Астон» в Норвегии. На нём ездил Джеймс Бонд в фильме 1987 года «Искры из глаз» и при внимательном рассмотрении видно, что на автомобиле даже висит тот же номерной знак!
Впрочем, Aston Martin V8 Vantage станет не единственным автомобилем, на котором секретный агент британской разведки будет передвигаться в новом блокбастере. Известно, что Бонд сядет за руль первого электрокара марки — лифтбека Rapide E. Он оборудован двумя электромоторами на задней оси суммарной мощностью 610 лошадиных сил, а батарея ёмкостью 65 киловатт-часов позволяет лифтбеку проезжать без подзарядки до 322 километров. На разгон до 60 миль в час (97 км/ч) Rapide E тратит менее четырех секунд. Максимальная скорость — 250 км/ч.