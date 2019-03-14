Джеймс Бонд пересядет на электрокар

По словам режиссера фильма Кэри Фукунаги, его команда напрямую работает с Aston Martin, чтобы вовремя подготовить автомобиль к съемкам. На электрокар у него большие планы, так как по сценарию Rapide E окажется в «центре невероятных событий».

Rapide E оборудован двумя электромоторами, раскручивающими задние колеса. Их суммарная мощность — 610 лошадиных сил и 950 Нм момента. Батарея емкостью 65 киловатт-часов позволяет лифтбеку проезжать без подзарядки до 322 километров (WLTP), а ее подпитка от 100-киловаттного терминала занимает 40 минут. На разгон до 60 миль в час (97 километров в час) Rapide E тратит менее четырех секунд. Максималка — 250 километров в час.