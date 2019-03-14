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10:30

Джеймс Бонд пересядет на электрокар

Новым автомобилем секретного агента станет электрический Rapide E

В 25-м фильме о Джеймсе Бонде с рабочим названием Shatterhand секретный агент британской разведки будет передвигаться на электрокаре. Как и прежде это будет Aston Martin, а именно первая батарейная модель марки — лифтбек Rapide E.

Автомобили агента 007, которые мы любим

По словам режиссера фильма Кэри Фукунаги, его команда напрямую работает с Aston Martin, чтобы вовремя подготовить автомобиль к съемкам. На электрокар у него большие планы, так как по сценарию Rapide E окажется в «центре невероятных событий».

Rapide E оборудован двумя электромоторами, раскручивающими задние колеса. Их суммарная мощность — 610 лошадиных сил и 950 Нм момента. Батарея емкостью 65 киловатт-часов позволяет лифтбеку проезжать без подзарядки до 322 километров (WLTP), а ее подпитка от 100-киловаттного терминала занимает 40 минут. На разгон до 60 миль в час (97 километров в час) Rapide E тратит менее четырех секунд. Максималка — 250 километров в час.

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Первые поставки коммерческих образов электрического лифтбека начнутся в четвертом квартале этого года.

В последнем фильме о Бонде — 007: Спектр — киногерой передвигался на Aston Martin DB10. Это концептуальное купе было разработано специально для съемок франшизы и построено в количестве 10 экземпляров. В 2016 году один из автомобилей был продан на аукционе за 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

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