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13:15

Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera

Эксклюзивное издание выйдет тиражом 50 экземпляров

Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969). Купе получило особый декор и окрас кузова, подражающий цвету оригинального DBS из фильма.

Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera. Каждый автомобиль окрасят в цвет Olive Green, похожий на цвет оригинальной машины из «На секретной службе Её Величества». Стилизована под деталь классического купе будет и решетка радиатора с шестью горизонтальными планками. Салон выполнен из сочетания черной кожи и алькантары серого цвета с красными акцентами.

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Под капотом Aston Martin DBS Superleggera установлен 5,2-литровый V12 с двумя турбонагнетателями. Он выдает 725 лошадиных сил и 900 Нм момента, которые доступны в диапазоне 1800-5000 оборотов в минуту. С места до «сотни» купе разгоняется за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 342 километра в час.

Дополнительно покупатели спецверсии DBS Superleggera могут заказать черный кейс для напитков с яркой металлической застежкой. Он помещается в багажный отсек спорткара и предназначен для хранения двух бутылок шампанского и четырех бокалов.

Цена спецверсии Aston Martin DBS Superleggera также напоминает о Джеймсе Бонде и составляет 300 007 фунтов стерлингов (24,4 миллиона рублей по текущему курсу).

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