Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera

Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera. Каждый автомобиль окрасят в цвет Olive Green, похожий на цвет оригинальной машины из «На секретной службе Её Величества». Стилизована под деталь классического купе будет и решетка радиатора с шестью горизонтальными планками. Салон выполнен из сочетания черной кожи и алькантары серого цвета с красными акцентами.
Под капотом Aston Martin DBS Superleggera установлен 5,2-литровый V12 с двумя турбонагнетателями. Он выдает 725 лошадиных сил и 900 Нм момента, которые доступны в диапазоне 1800-5000 оборотов в минуту. С места до «сотни» купе разгоняется за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 342 километра в час.
Дополнительно покупатели спецверсии DBS Superleggera могут заказать черный кейс для напитков с яркой металлической застежкой. Он помещается в багажный отсек спорткара и предназначен для хранения двух бутылок шампанского и четырех бокалов.
Цена спецверсии Aston Martin DBS Superleggera также напоминает о Джеймсе Бонде и составляет 300 007 фунтов стерлингов (24,4 миллиона рублей по текущему курсу).