Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera

Дополнительно покупатели спецверсии DBS Superleggera могут заказать черный кейс для напитков с яркой металлической застежкой. Он помещается в багажный отсек спорткара и предназначен для хранения двух бутылок шампанского и четырех бокалов.

Цена спецверсии Aston Martin DBS Superleggera также напоминает о Джеймсе Бонде и составляет 300 007 фунтов стерлингов (24,4 миллиона рублей по текущему курсу).