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11:32

Видео: очевидцы засняли погоню из нового фильма про Бонда

В съёмках 25-ой картины Бондианы принимает участие Aston Martin DB5

Фанаты кинофраншизы про агента 007 поделились бекстейджем со съёмочной площадки очередной части боевика. Один из эпизодов картины под названием «Не время умирать» снимали на юге Италии, и очевидцам удалось запечатлеть сцену преследования несколькими Jaguar XF винтажного Aston Martin DB5.

В съёмках картины принимают участие реплики легендарной модели, ведь цены на оригинальные Aston Martin DB5, выпущенные в середине 1960-х, приближаются к отметке в один миллион долларов. Для большей реалистичности в эпизодах снимаются восемь копий DB5, причём по меньшей мере два автомобиля превращены в «камера-кары» со съёмочным оборудованием.

Представители компании Jaguar Land Rover подтвердили, что концерн предоставил свои автомобили для съёмок «бондианы», но не сообщили подробности. Вероятно, сам агент 007 в 25-м фильме будет передвигаться исключительно на моделях Aston Martin, а другим британским автомобилям, в том числе новому Land Rover Defender, заготовлены роли второго плана.

Очевидцы съёмочного процесса уверяют, что для более эффектных скольжений брусчатку в итальянском городке ежедневно покрывали «Кока-Колой», а под вечер сладкий состав смывали. Официально это обстоятельство кинематографисты не подтвердили.

Мировая премьера картины «Не время умирать» состоится 2 апреля 2020 года. Бессменный исполнитель роли агента 007 с 2006 года — Дэниел Крейг уже попрощался с «Бондом» и заявил, что игра в 25-ой части кинофраншизы станет его последней ролью в этом амплуа.

Источники: YouTube Channel Ode и YouTube Channel Fabio Dell'Aquila