Видео: очевидцы засняли погоню из нового фильма про Бонда

В съёмках картины принимают участие реплики легендарной модели, ведь цены на оригинальные Aston Martin DB5, выпущенные в середине 1960-х, приближаются к отметке в один миллион долларов. Для большей реалистичности в эпизодах снимаются восемь копий DB5, причём по меньшей мере два автомобиля превращены в «камера-кары» со съёмочным оборудованием.