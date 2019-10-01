Видео: очевидцы засняли погоню из нового фильма про Бонда

В съёмках картины принимают участие реплики легендарной модели, ведь цены на оригинальные Aston Martin DB5, выпущенные в середине 1960-х, приближаются к отметке в один миллион долларов. Для большей реалистичности в эпизодах снимаются восемь копий DB5, причём по меньшей мере два автомобиля превращены в «камера-кары» со съёмочным оборудованием.
Представители компании Jaguar Land Rover подтвердили, что концерн предоставил свои автомобили для съёмок «бондианы», но не сообщили подробности. Вероятно, сам агент 007 в 25-м фильме будет передвигаться исключительно на моделях Aston Martin, а другим британским автомобилям, в том числе новому Land Rover Defender, заготовлены роли второго плана.
Очевидцы съёмочного процесса уверяют, что для более эффектных скольжений брусчатку в итальянском городке ежедневно покрывали «Кока-Колой», а под вечер сладкий состав смывали. Официально это обстоятельство кинематографисты не подтвердили.
Мировая премьера картины «Не время умирать» состоится 2 апреля 2020 года. Бессменный исполнитель роли агента 007 с 2006 года — Дэниел Крейг уже попрощался с «Бондом» и заявил, что игра в 25-ой части кинофраншизы станет его последней ролью в этом амплуа.