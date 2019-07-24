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18:38

Aston Martin показал все машины из новой «бондианы»

В съемках фильма приняли участие сразу восемь автомобилей, включая «Вальгаллу»

В официальном инстаграм-аккаунте компании Aston Martin появилась фотография с автомобилями, которые приняли участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонда, пока что известном под рабочим названием «Бонд 25».

Слухов о том, какие автомобили снимутся в юбилейном, 25-м фильме о легендарном агенте 007 уже было предостаточно — говорили даже, что главный герой пересядет на электрический Aston Martin Rapide E. Кроме того, в середине июня в Сеть выложили кадры со съемок фильма — там секретный агент ездит по дорогам Норвегии на классическом Aston Martin V8 Vantage.

И вот наконец-то на официальной странице производителя в инстаграме появилась фотография с полным автопарком Бонда. На фото три экземпляра V8 Vantage, четыре гранд-турера DB5, а в центре недавно дебютировавший гибридный суперкар Valhalla. А вот электрокара Rapide E на снимке нет, так что его участие в съемках пока остается под вопросом.

Съёмки нового фильма о Джеймсе Бонде

Автопроизводитель довольно трепетно относится к своему вкладу во вселенную Джеймса Бонда — например, в мае этого года Aston Martin отметил 50-летний юбилей выхода первого фильма спецверсией DBS Superleggera. Двухдверку стилизовали под оригинальную модель из фильма «На секретной службе Ее Величества» (1969) — окрасили в цвет Olive Green, изменили решетку радиатора и обтянули салон черной кожей и серой алькантарой с красными акцентами.