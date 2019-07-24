Aston Martin показал все машины из новой «бондианы»

И вот наконец-то на официальной странице производителя в инстаграме появилась фотография с полным автопарком Бонда. На фото три экземпляра V8 Vantage, четыре гранд-турера DB5, а в центре недавно дебютировавший гибридный суперкар Valhalla. А вот электрокара Rapide E на снимке нет, так что его участие в съемках пока остается под вопросом.