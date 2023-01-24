Власти уточнили, кому придется бронировать дату пересечения границы на машине

Резервирование даты и времени переезда через границу будет происходить через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Если перевозчик не предоставит необходимых сведений, ему могут отказать в брони.

Сама система, по словам Москвичева, уже готова к внедрению и ждет лишь внесения поправок в закон. Бронировать пересечение нужно будет через приложение, предварительно рассчитав время подъезда к КПП. Для грузовиков будет выделена отдельная полоса, по которой он пересечет границу за 20 минут, заверяет депутат.