Власти уточнили, кому придется бронировать дату пересечения границы на машине

Власти уточнили, кому придется бронировать дату пересечения границы на машинеСистема для онлайн-бронирования уже готова и ждет вступления в силу соответствующих поправок
1 марта 2023 года в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России» внесут поправки, которые обяжут резервировать дату пересечения границы на автотранспорте. Таким образом власти надеются разгрузить пункты выезда. Однако коснется это не всех россиян: как пишет РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева, бронировать дату и время придется только водителям грузовых автомобилей, выполняющим коммерческие рейсы.
Резервирование даты и времени переезда через границу будет происходить через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Если перевозчик не предоставит необходимых сведений, ему могут отказать в брони.
Сама система, по словам Москвичева, уже готова к внедрению и ждет лишь внесения поправок в закон. Бронировать пересечение нужно будет через приложение, предварительно рассчитав время подъезда к КПП. Для грузовиков будет выделена отдельная полоса, по которой он пересечет границу за 20 минут, заверяет депутат.
«Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них есть семьи — жены, дети — поэтому устраняем эту проблему», — сказал Москвичев. Он также уточнил, что систему запустят не по всей протяженности границы России, а только на тех пунктах, где есть проблемы с пропускной способностью.
Ранее сообщалось, что разработкой системы для онлайн-брони занимается концерн «Телематика». Ее собирались внедрить в портал Госуслуг: при бронировании через него водителю нужно будет взять талон с QR-кодом у оператора на пункте пропуска.