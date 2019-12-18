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12:48

В Bosch придумали, как отучить водителей отвлекаться на смартфоны

В автомобилях появится система контроля ситуации в салоне

© Bosch
Лиза Будрина
Компания Bosch объявила о том, что разработала технологию, которая позволит отслеживать происходящее в салоне машины. Система на базе искусственного интеллекта будет оценивать состояние водителя, а именно – не отвлекается ли он от управления, например, на смартфон. Если она распознает рассеянность или другие тревожные признаки, то подаст сигнал и автоматически снизит скорость.

Эксперты по безопасности установили, что при движении на скорости 50 километров в час за три секунды автомобиль проезжает 42 метра. Три секунды – именно столько времени требуется водителю, чтобы проверить, нет ли новых уведомлений на телефоне. Соответственно, если скорость выше, то за эти же считанные секунды автомобиль проезжает значительно большее расстояние. Многие люди недооценивают связанный с этим риск.

Bosch

Чтобы предотвратить несчастные случаи, Bosch предлагает установить в руле камеру, непрерывно фиксирующую направление взгляда водителя и поворот его головы. Если система определит, что человек отвлекся, она подаст сигнал, а в критических случаях снизит скорость. Таким образом водители станут более ответственными и перестанут отвлекаться на посторонние факторы, в том числе и на смартфоны.

Функционал системы можно расширить, увеличив количество камер: например, разместить дополнительные сенсоры на или под зеркалом заднего вида. Это позволит следить за состоянием не только водителя, но и пассажиров, в том числе на втором ряду.

Массовое внедрение системы в серийные автомобили запланировано на 2022 год. В Bosch подсчитали, что в Европе к 2038 году эта технология может спасти 25 тысяч жизней и предотвратить 140 тысяч тяжелых травм.

С 2022 года на всей территории Евросоюза вступит в силу правило об обязательной установке системы контроля усталости водителя в новые автомобили. Например, продвинутая версия этой системы уже устанавливается в DS 7 Crossback. В кроссовере применяются две инфракрасных камеры, обращенные к водителю, и датчик, контролирующий положение машины относительно дорожной разметки.

Источник: Bosch