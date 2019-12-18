В Bosch придумали, как отучить водителей отвлекаться на смартфоны

Чтобы предотвратить несчастные случаи, Bosch предлагает установить в руле камеру, непрерывно фиксирующую направление взгляда водителя и поворот его головы. Если система определит, что человек отвлекся, она подаст сигнал, а в критических случаях снизит скорость. Таким образом водители станут более ответственными и перестанут отвлекаться на посторонние факторы, в том числе и на смартфоны.

Функционал системы можно расширить, увеличив количество камер: например, разместить дополнительные сенсоры на или под зеркалом заднего вида. Это позволит следить за состоянием не только водителя, но и пассажиров, в том числе на втором ряду.