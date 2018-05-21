Bosch будет спасать мотоциклы от падения при помощи «реактивных двигателей»

Компания Bosch ведет работу над экспериментальной технологией, которая позволит предотвратить падение мотоцикла при потере сцепления колес с дорогой. Для выравнивания байка предлагается использовать миниатюрные «реактивные двигатели».

Степень опасности сноса колес будет определяться автоматически, при помощи специальных датчиков. Если мотоцикл начнет терять сцепление с дорогой, через сопло в «верхней» части система выбросит струю сжатого воздуха, создав обратную тягу, которая вернет колесо на нужную траекторию.

Видео: Bosch

При этом использовать систему можно только один раз, как подушку безопасности. Кроме того, она довольно сложная, и пока компания не может гарантировать ее бесперебойную работу.

Ранее Bosch представила новую технологию, которая позволит значительно сократить уровень выбросов оксидов азота (NOx) дизельными машинами. В компании считают, что используя активное терморегулирование можно поддержать оптимальную температуру в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR), снизив уровень выброс NOx до 13 миллиграммов на километр, при текущем ограничении в 168 миллиграмм.