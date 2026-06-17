Боссы Volkswagen сообщили о возможном крахе концерна
Анонимное исследование, результаты которого обнародовал manager magazin, выявило, что из девяти опрошенных членов правления шестеро назвали ситуацию «угрожающей существованию» концерна, отмечает газета.
Трое других охарактеризовали ее как «напряженную», и никто из респондентов не посчитал положение «некритичным». При этом все девять участников опроса единодушно высказались за необходимость кардинального изменения стратегии, указав на приоритетные рынки Китая и Северной Америки.
По данным издания, столь жесткая самооценка прозвучала на фоне недавних провальных квартальных отчетов брендов группы и свидетельствует о глубочайшем системном кризисе в компании, которая долгие годы оставалась флагманом немецкого автомобилестроения.
Ранее стало известно о планах Volkswagen построить армейский штурмовой автомобиль.