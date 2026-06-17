Новости
Опубликовано 17 июня 2026, 07:17
1 мин.

Боссы Volkswagen сообщили о возможном крахе концерна

Der Spiegel: Volkswagen завис в шаге от катастрофы. Внутренний опрос, проведенный среди топ-менеджеров Volkswagen, показал шокирующую картину: высшее руководство концерна оценивает его положение как критическое, а большинство членов правления и вовсе считает, что компания находится на грани выживания, сообщает Der Spiegel.
Volkswagen
Volkswagen
© Volkswagen
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Анонимное исследование, результаты которого обнародовал manager magazin, выявило, что из девяти опрошенных членов правления шестеро назвали ситуацию «угрожающей существованию» концерна, отмечает газета.

Трое других охарактеризовали ее как «напряженную», и никто из респондентов не посчитал положение «некритичным». При этом все девять участников опроса единодушно высказались за необходимость кардинального изменения стратегии, указав на приоритетные рынки Китая и Северной Америки.

По данным издания, столь жесткая самооценка прозвучала на фоне недавних провальных квартальных отчетов брендов группы и свидетельствует о глубочайшем системном кризисе в компании, которая долгие годы оставалась флагманом немецкого автомобилестроения.

Ранее стало известно о планах Volkswagen построить армейский штурмовой автомобиль.

Источник:Der Spiegel
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Volkswagen
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Боссы Volkswagen сообщили о возможном крахе концерна