16:55

Посмотрите на роскошный кемпер, который стоит как квартира в Москве

Автодом способен две недели обеспечивать электричеством семью из четырех человек

Endless Highways Performance Edition © Bowlus
Мария Евдокимова
Американский универмаг Neiman Marcus подготовил традиционный список самых желанных рождественских подарков. В этом году его возглавил роскошный автодом Bowlus, стоимость которого составляет 255 000 долларов (19,4 миллиона рублей).

Кемпер под названием Endless Highways Performance Edition, который компания рекомендует для своих зажиточных клиентов, выпустят в единственном экземпляре. В доме на колесах имеется все необходимое для жизни семьи из четырех человек в течение двух недель: внутри алюминиевого модуля имеется кухня, раскладные столики и диваны, а также спальное место.

Для клиента предлагают широкие возможности персонализации: он сможет выбрать оформление стен и диванов, цвета скатертей, постельного белья и подушек, посуды, пары кресел для отдыха под открытым небом и других аксессуаров. В оснащение войдет полноценная духовка, несколько отсеков для хранения, кондиционер и люки на потолке.

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Endless Highways Performance Edition

Фото: Bowlus

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Комплект батарей емкостью восемь киловатт-часов, который можно полностью зарядить за три с половиной часа, способен обеспечить кемпер электроэнергией, достаточной для двух недель автономного проживания.

Автодом от Bowlus обойдется покупателю в 255 000 долларов без учета стоимости доставки и налога, что дороже, чем средняя цена квартиры в Москве. Универмаг пожертвует 10 000 долларов от этой суммы благотворительному фонду The Heart of Neiman Marcus, который поддерживает детские организации.

В августе свой вариант роскошного автодома представила немецкая компания Unicat. Семиметровый модуль, оборудованный жилой зоной и мастерской, может стать как полноценным домом на колесах, так и ремонтной зоной для автосоревнований.

Источник: Autoblog