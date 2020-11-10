Посмотрите на роскошный кемпер, который стоит как квартира в Москве

Кемпер под названием Endless Highways Performance Edition, который компания рекомендует для своих зажиточных клиентов, выпустят в единственном экземпляре. В доме на колесах имеется все необходимое для жизни семьи из четырех человек в течение двух недель: внутри алюминиевого модуля имеется кухня, раскладные столики и диваны, а также спальное место.
Для клиента предлагают широкие возможности персонализации: он сможет выбрать оформление стен и диванов, цвета скатертей, постельного белья и подушек, посуды, пары кресел для отдыха под открытым небом и других аксессуаров. В оснащение войдет полноценная духовка, несколько отсеков для хранения, кондиционер и люки на потолке.
Фото: Bowlus
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Комплект батарей емкостью восемь киловатт-часов, который можно полностью зарядить за три с половиной часа, способен обеспечить кемпер электроэнергией, достаточной для двух недель автономного проживания.
Автодом от Bowlus обойдется покупателю в 255 000 долларов без учета стоимости доставки и налога, что дороже, чем средняя цена квартиры в Москве. Универмаг пожертвует 10 000 долларов от этой суммы благотворительному фонду The Heart of Neiman Marcus, который поддерживает детские организации.