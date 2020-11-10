Посмотрите на роскошный кемпер, который стоит как квартира в Москве

Кемпер под названием Endless Highways Performance Edition, который компания рекомендует для своих зажиточных клиентов, выпустят в единственном экземпляре. В доме на колесах имеется все необходимое для жизни семьи из четырех человек в течение двух недель: внутри алюминиевого модуля имеется кухня, раскладные столики и диваны, а также спальное место.

Для клиента предлагают широкие возможности персонализации: он сможет выбрать оформление стен и диванов, цвета скатертей, постельного белья и подушек, посуды, пары кресел для отдыха под открытым небом и других аксессуаров. В оснащение войдет полноценная духовка, несколько отсеков для хранения, кондиционер и люки на потолке.