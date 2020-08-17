Представлен роскошный автодом с мастерской

Помимо этого, прицеп оборудован специальной мастерской, в которой инженеры разместили оборудование, которое может понадобиться для ремонта и обслуживания техники. К примеру, в рабочей зоне есть запасной генератор, электрические и пневматические инструменты, а также сварочные аппараты и рабочий стол с отсеками для хранения расходных материалов.

Прицеп-мастерская, стоимость которого пока не разглашается, может использоваться в сцепке с трехосным автодомом MAN TGS 6x6, который компания Unicat разработала ранее.