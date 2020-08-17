Представлен роскошный автодом с мастерской

Габариты двухосного прицепа-мастерской составляют 7 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Кузов передвижного модуля выполнен из стеклопластика. В прицепе разместили два бака топлива по 400 литров каждый, причем один из них используется для обогрева жилой зоны. Кемпер «обули» в 20-дюймовые колеса с внедорожной резиной и системой подкачки. Кроме того, на крыше дома на колесах установили выдвижные светодиодные мачты и солнечные батареи.
Жилой модуль передвижного прицепа включает в себя пять кроватей, одна из которых является трансформируемой, 32-дюймовый телевизор и беспроводной интернет. Также внутри разместили кухонную зону с газовой плитой, холодильником и набором посуды. Кроме этого, автодом оборудован комбинированной душевой системой, туалетом и емкостями на 60 и 200 литров для горячей и отработанной воды.
Помимо этого, прицеп оборудован специальной мастерской, в которой инженеры разместили оборудование, которое может понадобиться для ремонта и обслуживания техники. К примеру, в рабочей зоне есть запасной генератор, электрические и пневматические инструменты, а также сварочные аппараты и рабочий стол с отсеками для хранения расходных материалов.
Прицеп-мастерская, стоимость которого пока не разглашается, может использоваться в сцепке с трехосным автодомом MAN TGS 6x6, который компания Unicat разработала ранее.
В конце июля компания Volkswagen анонсировала премьеру новой модификации Caddy, которую назовут Mini-Camper. Новинку оснастят всем необходимым для путешествий, оборудуют двухметровой кроватью, стеклянной панорамной крышей и предложат с четырьмя двигателями на выбор.