Porsche Boxster стал купе-универсалом

Основой купе-универсала стал Porsche Boxster серии 986, но здесь есть заимствования и от других моделей. Так, передняя часть кузова вместе с фарами взята с 911 GT3 (997), боковые стекла — с 911 (996), а бампер и фонари перекочевали с 911 седьмого поколения. Крышу удлинили с помощью углепластиковых вставок; заднее стекло, предположительно, от Peugeot.
После завершения работ над экстерьером Van Thull Development начнёт прорабатывать интерьер, в частности багажный отсек. Так как в нём, по сути, находится двигатель, то перед компанией стоит трудная задача: сохранить полезный объём на таком уровне, чтобы можно было вместить хотя бы две дорожные сумки, и одновременно изолировать моторный отсек.
В 2018 году другое голландское кузовное ателье, RemetzCar, построило шутинг-брейк на базе электрического лифтбека Tesla Model S. Для этого пришлось изготовить из алюминия новые кузовные панели, изменить форму задней стойки и крыши, модифицировать оконные уплотнители, а также с нуля сделать заднюю дверь с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.