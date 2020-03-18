Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
9:28

Porsche Boxster стал купе-универсалом

Ателье Van Thull Development строит шутинг-брейк на базе родстера первого поколения

Алексей Носаченко
Мастерская Van Thull Development из Нидерландов завершила работу над экстерьером шутинг-брейка на базе Porsche Boxster первого поколения. Двухдверке с помощью композитных панелей нарастили заднюю часть кузова, а потом весь автомобиль окрасили в синий колер Miami Blue.

Основой купе-универсала стал Porsche Boxster серии 986, но здесь есть заимствования и от других моделей. Так, передняя часть кузова вместе с фарами взята с 911 GT3 (997), боковые стекла — с 911 (996), а бампер и фонари перекочевали с 911 седьмого поколения. Крышу удлинили с помощью углепластиковых вставок; заднее стекло, предположительно, от Peugeot.

>
Reload
1 / 8

После завершения работ над экстерьером Van Thull Development начнёт прорабатывать интерьер, в частности багажный отсек. Так как в нём, по сути, находится двигатель, то перед компанией стоит трудная задача: сохранить полезный объём на таком уровне, чтобы можно было вместить хотя бы две дорожные сумки, и одновременно изолировать моторный отсек.

В 2018 году другое голландское кузовное ателье, RemetzCar, построило шутинг-брейк на базе электрического лифтбека Tesla Model S. Для этого пришлось изготовить из алюминия новые кузовные панели, изменить форму задней стойки и крыши, модифицировать оконные уплотнители, а также с нуля сделать заднюю дверь с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.