Porsche Boxster стал купе-универсалом

После завершения работ над экстерьером Van Thull Development начнёт прорабатывать интерьер, в частности багажный отсек. Так как в нём, по сути, находится двигатель, то перед компанией стоит трудная задача: сохранить полезный объём на таком уровне, чтобы можно было вместить хотя бы две дорожные сумки, и одновременно изолировать моторный отсек.