Голландцы построили шутинг-брейк на базе Tesla Model S

Голландское кузовное ателье RemetzCar завершило постройку шутинг-брейка на базе электрического лифтбека Tesla Model S. Стилистику машины разработала дизайн-студия Niels van Roij Design по заказу коллекционера Флориса де Раадта.

Во время работы над шутинг-брейком специалистам RemetzCar пришлось изготовить из алюминия новые кузовные панели, изменить форму задней стойки и крыши, модифицировать оконные уплотнители, а также с нуля сделать заднюю дверь с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.

Однако самой сложной деталью стали хромированные молдинги оконной линии. Их изготовили и отполировали вручную владельцы ателье.

В декабре прошлого года свою версию универсала на базе Model S представила британская компания Qwest. Заднюю часть машины выполнили из углепластика, а для того, чтобы правильно расположить электронную «начинку» системы автопилота, специалисты Qwest консультировались с инженерами Tesla.

Видео с YouTube-канала RemetzCar.

В 2016 году RemetzCar построило по заказу похоронного бюро Van der Lans & Busscher BV катафалк на базе Tesla Model S. Специалисты компании удлинили шасси электрокара на 80 миллиметров, а за центральной стойкой изготовили грузовой отсек. Габаритная длина электрокара при этом увеличилась на 774 миллиметра — до 5770 миллиметров.