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14:00

Посмотрите на Porsche Boxster в кузове шутинг-брейк

Обычно автомобили в кузове Shooting Brake красивы, но явно не в этом случае

Мастерская Van Thull Development работает над превращением родстера Porsche Boxster поколения 986 в шутинг-брейк.

Конечно, специалистам мастерской Van Thull Development из Нидерландов предстоит сделать ещё многое, прежде чем проект можно будет считать завершённым, однако уже сейчас понятно, что будет представлять собой этот гибрид родстера и шутинг-брейка. Судя по фотографиям в Instagram, автомобиль получит довольно своеобразную внешность, и это отнюдь не комплимент. Вместо того, чтобы сохранить облик Boxster поколения 986, мастерская подарила автомобилю как переднюю, так и заднюю часть в стиле Porsche 911.

Спереди шутинг-брейк, по-видимому, является копией 911 GT3 поколения 997, а сзади заметен бампер и фонари от купе 911 поколения 991. Если же смотреть на Boxster Shooting Brake сбоку, можно найти воздухозаборники в стиле 911-го перед задними колёсами, но линия крыши не выдерживает никакой критики. Вероятно, голландцам всё же стоит поэкспериментировать с высотой стоек крыши и силуэтом. Ну а тем, кто желает приобрести Shooting Brake от Porsche, пожалуй, стоит обратить на Panamera Sport Turismo.