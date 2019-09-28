Посмотрите на Porsche Boxster в кузове шутинг-брейк

Конечно, специалистам мастерской Van Thull Development из Нидерландов предстоит сделать ещё многое, прежде чем проект можно будет считать завершённым, однако уже сейчас понятно, что будет представлять собой этот гибрид родстера и шутинг-брейка. Судя по фотографиям в Instagram, автомобиль получит довольно своеобразную внешность, и это отнюдь не комплимент. Вместо того, чтобы сохранить облик Boxster поколения 986, мастерская подарила автомобилю как переднюю, так и заднюю часть в стиле Porsche 911.
Спереди шутинг-брейк, по-видимому, является копией 911 GT3 поколения 997, а сзади заметен бампер и фонари от купе 911 поколения 991. Если же смотреть на Boxster Shooting Brake сбоку, можно найти воздухозаборники в стиле 911-го перед задними колёсами, но линия крыши не выдерживает никакой критики. Вероятно, голландцам всё же стоит поэкспериментировать с высотой стоек крыши и силуэтом. Ну а тем, кто желает приобрести Shooting Brake от Porsche, пожалуй, стоит обратить на Panamera Sport Turismo.